Letzter Auftritt als "Miriam Stockl": So wird der "Rosenheim-Cops"-Abschied von Marisa Burger aussehen

Im November läuft die letzte "Rosenheim-Cops"-Folge mit Marisa Burger im TV. Fans der Serie sind gespannt, wie der finale Auftritt aussehen wird. Warum verlässt Polizeisekretärin "Miriam Stockl" das Polizeirevier und ihre Kollegen? Die Abendzeitung weiß, welcher Grund dahinter steckt ...

Bald ist Marisa Burgers Abschied von den "Rosenheim-Cops" im ZDF zu sehen. Wie sieht "Miriam Stockls" finaler Auftritt aus?

Treue Fans der "Rosenheim-Cops" werden sich den 24. November sicherlich dick im Kalender markiert haben. An diesem Tag zeigt das ZDF den Abschied von Zuschauer-Liebling "Miriam Stockl". In den vergangenen Monaten kursierten viele Theorien dazu, wie sich der Ausstieg der Rolle von Marisa Burger (53) gestalten wird. Einen Serientod muss man nicht befürchten – Burger selbst gab in der Abendzeitung bereits Entwarnung. Was hält das Schicksal für die Polizeisekretärin bereit?

"Rosenheim-Cops"-Abschied von "Miriam Stockl": Das ist über Ausstieg bekannt

"'Miriam Stockl' darf sich auf einen schönen Abschied freuen", verrät die Produktion der "Rosenheim-Cops" auf AZ-Nachfrage. Zudem erklärt eine Sprecherin: "Für die Liebe und eine neue berufliche Perspektive verlässt sie das Kommissariat und macht sich auf den Weg in neue Abenteuer." Damit ist klar: Für die Polizeisekretärin hält das Serien-Aus ein versöhnliches Ende bereit. Von den vielen Fan-Theorien zu "Miriam Stockls" Ausstieg rückt nach diesem Statement vor allem eine in den Vordergrund. Wird Marisa Burgers Figur einem neuen Jobangebot folgen und nach Australien auswandern?

Einblick in neue "Rosenheim-Cops"-Staffel: Marisa Burgers finale Momente

In der bereits im März ausgestrahlten Folge "Jagd auf Stockl" lernt die Sekretärin den Headhunter "Thomas Ritter" kennen, der seit 20 Jahren in Australien lebt. Der Mann unterbreitet "Stockl" ein attraktives Angebot. Er ist im Auftrag eines Tourismusunternehmens angereist und will die Brünette für seine Firma gewinnen.

Vor Kurzem veröffentlichte das ZDF nun den zur kommenden "Rosenheim-Cops"-Staffel. In diesem sind erneute Gespräche zwischen "Miriam Stockl" und dem Headhunter zu sehen. "Thomas Ritter" gibt offenbar auch in den ab Oktober laufenden Folgen nicht auf und will die Sekretärin weiterhin von einer Auswanderung nach Australien überzeugen.

Marisa Burger ("Miriam Stockl") posiert neben Max Müller ("Michi Mohr"). Die beiden standen viele Jahre gemeinsam für die "Rosenheim-Cops" vor der Kamera. © imago/Sven Simon

"Rosenheim-Cops": Wann die neue Staffel startet

Man darf gespannt sein, ob der "Rosenheim-Cops"-Ausstieg von "Miriam Stockl" tatsächlich mit dem Jobangebot in Australien zusammenhängt. Am 24. November wird sich diese Frage final klären.

Die kommende 26. Staffel der "Rosenheim-Cops" startet am 6. Oktober im ZDF. Wie gewohnt werden die neuen Folgen immer dienstags ab 19.25 Uhr zu sehen sein.