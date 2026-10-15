Letzter Abschied von L’Osteria-Gründer Klaus Rader: Witwe Viktoria besucht Unfallstelle

Es ist kaum vorstellbar, was Viktoria Rader aktuell durchleidet. Nur wenige Wochen nach der kirchlichen Hochzeit ist ihr Ehemann, L’Osteria-Gründer Klaus Rader, bei einem tragischen Unglück ums Leben gekommen. Jetzt hat die Witwe die Unfallstelle auf Mallorca besucht.

Der Tod von Klaus Rader hat vor wenigen Tagen die Öffentlichkeit schockiert. Der Unternehmer, der die Restaurant-Kette L’Osteria gegründet hat, starb am 9. Oktober auf Mallorca, als er mit seinem Porsche tödlich verunglückte. Er hinterlässt Ehefrau Viktoria und vier Kinder. Die Witwe hatte nun einen besonders schweren Gang: Sie besuchte die Stelle, an der ihr Liebster den tragischen Unfall hatte.

Ehefrau von Klaus Rader: "Mein Leben hat sich für immer verändert"

"Wie viele von euch aus den Nachrichten erfahren haben, hat sich mein Leben am vergangenen Freitag für immer verändert", schrieb Viktoria Rader kurz nach dem Unglück auf . "Ich bin dankbar für jede Nachricht, jedes freundliche Wort und jede liebevolle Unterstützung, die ihr mir in dieser unglaublich schmerzvollen Zeit geschickt habt." Sie bittet ihre Community um Verständnis, den tragischen Verlust im Privaten mit ihrer Familie und ihren Kindern zu betrauern.

Am Mittwoch (14. Oktober) hat Viktoria Rader nun den Ort besucht, an dem ihr Ehemann Klaus gestorben ist. "This Place, RIP", schreibt sie mit einem gebrochenen Herz-Emoji zu einem Schwarz-Weiß-Foto. Darauf zu sehen ist die Witwe des L’Osteria-Gründers, wie sie mit verschränkten Armen an einem Abhang neben einer Straße sitzt. Genau dort stürzte ihr Ehemann mit seinem Auto in eine Schlucht. Ihr Gesicht versteckt die 42-Jährige hinter einer Sonnenbrille und einer Baseball-Kappe. Musikalisch untermalt ist das Foto mit dem Lady-Gaga-Song "Always Remember Us This Way" – in dem Lied geht es um schmerzlichen Verlust und die Erinnerung an besondere Momente. Damit verleiht Viktoria Rader ihrer großen Trauer Ausdruck.

Klaus Rader und Ehefrau Viky feierten erst im Sommer große Hochzeit

Erst Ende Juni feierten L’Osteria-Gründer Klaus Rader und seine Frau eine prunkvolle Hochzeit im Alcázar de Artà auf Mallorca. Kennengelernt hatten sich die beiden einst im Münchner Club "Hugo’s", 2010 gaben sie sich standesamtlich das Jawort. Vier gemeinsame Kinder machten ihr Familienglück perfekt.

Ein Herz und eine Seele: Viky und Ehemann Klaus Rader. © Gisela Schober/Viky Rader/PR via Getty Images

Klaus Rader: Sein Auto stürzte in eine Schlucht

Wie die "Bild" aus seinem engen Freundeskreis erfuhr, war Klaus Rader vergangenen Freitag mit seinem Porsche GT3 RS bei der "550 Challenge Mallorca" unterwegs. Laut "Mallorca Zeitung" kam sein Fahrzeug auf der Landstraße Ma-10 zwischen Pollença und Lluc von der Fahrbahn ab und stürzte in eine Schlucht. Für den 63-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Seine 39-jährige Beifahrerin, die österreichische Co-Pilotin Christina Ettel, überlebte den Unfall, erlitt nach Polizeiangaben jedoch eine Rückenmarksverletzung. Wie es zu dem Unglück kam, ist bislang unklar.

Rallye wurde nach dem tragischen Unfall gestoppt

Die Veranstalter der "550 Challenge Mallorca" brachen die Rallye unmittelbar nach dem tödlichen Unfall ab. In einer Mitteilung sprachen sie den Angehörigen und Freunden ihr tief empfundenes Mitgefühl aus. "Ihnen gilt in dieser schweren Zeit unsere volle Unterstützung und Anteilnahme", heißt es darin.

Berufliches Traumpaar: Friedemann Findeis und Klaus Rader in einer Münchner L'Osteria-Filiale. © Getty Images/Hannes Magerstädt

Klaus Rader: Vom ersten L’Osteria-Restaurant zum Gastro-Imperium

1999 gründete Klaus Rader gemeinsam mit Friedemann Findeis in Nürnberg das erste L’Osteria-Restaurant. Aus dem einst kleinen italienischen Lokal wurde eine der erfolgreichsten Restaurant-Ketten Deutschlands mit zahlreichen Standorten in ganz Europa. Auch am Aufbau der Gastronomiekette Vapiano war Rader beteiligt.