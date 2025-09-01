Letzte Station beim Militär: Prinzessin Leonor nimmt im Cockpit Platz

Prinzessin Leonor ist in ihre letzte Etappe ihrer militärischen Ausbildung gestartet. An diesem Montag wurde sie an der Luftwaffenschule Academia General del Aire in San Javier aufgenommen.

Für Prinzessin Leonor (19) beginnt wieder der Ernst des Lebens. An diesem Montag, dem 1. September, hat die Tochter von König Felipe VI. (57) von Spanien und Königin Letizia (52) ihre Militärausbildung wieder aufgenommen. Für sie steht damit die letzte Etappe an.

"Die Prinzessin von Asturien ist heute Morgen in der Generalakademie für Luft- und Raumfahrt in San Javier (Murcia) eingetroffen, um ihren letzten militärischen Ausbildungskurs zu beginnen", hieß es , der eine ganze Bilderreihe des Starts in das neue Kapitel in Leonors Ausbildung zeigt. Bei ihrem Rundgang durch die Einrichtungen habe die Prinzessin den Simulatorbereich besucht und sei in das Cockpit einer PC 21 "Pilatus" gestiegen, "einem fortgeschrittenen Trainingsflugzeug, mit dem die Luft- und Raumfahrtstreitkräfte ihre zukünftigen Piloten ausbilden". Anschließend sei die 19-Jährige als Fähnrich-Kadettin des Generalstabs der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte mit dem Schwerpunkt Fliegen in den 78. Jahrgang der AGA eingetreten.

wurden weitere Einzelheiten zu dem besonderen Ereignis bekanntgegeben. Demnach habe sich Leonor im Kommandogebäude auch in das Ehrenbuch der Akademie eingetragen. Dort schrieb sie: "Heute beginne ich die dritte Etappe meiner militärischen Ausbildung an dieser Generalakademie für Luft- und Raumfahrt. Ich freue mich sehr auf diesen Kurs, in dem ich die Möglichkeit haben werde, meine Ausbildung im Bereich der Luftfahrt zu beginnen und zusammen mit meinen Kommilitonen praktische und theoretische Fragen der Militärluftfahrt zu lernen." Von der Uniform ging es für die 19-Jährige dann in den Fluganzug und ins Cockpit, wo sie vom Ausbilder erste technische Erläuterungen bekam.

Oberbefehl über die Streitkräfte

Eine Militärausbildung der Thronfolger ist in Spanien üblich, weil der König bzw. die Königin zugleich den Oberbefehl über die Streitkräfte innehat. Laut der Mitteilung des Königshauses hat König Juan Carlos (87) während des akademischen Jahres 1958/59 seine militärische Ausbildung an der AGA absolviert. Felipe beendete als Prinz von Asturien dort im Rahmen des 41. Jahrgangs seine Ausbildung im Studienjahr 1987/88 und erhielt am 10. Juli 1989 den Rang eines Leutnants.

Leonors Schwester Prinzessin Sofía (18) hat im Frühjahr ihren Schulabschluss am renommierten UWC Atlantic College in Wales gefeiert und wird im Herbst ein Studium der Politikwissenschaft und der internationalen Beziehungen am Forward College beginnen, das sie nach Lissabon, Paris und Berlin führen wird.