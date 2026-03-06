"Let's Dance"-VIP Nadja Benaissa: Das ist über Tochter und einen Partner bekannt

Sängerin Nadja Benaissa ist Teil der neuen "Let's Dance"-Staffel 2026. Als Mitglied der No Angels wurde sie zum Pop-Phänomen – doch was ist eigentlich über ihr Privatleben bekannt?

Die No Angels prägten die frühen 2000er-Jahre in Deutschland wie kaum eine andere Band. Mit Hits wie "Daylight in Your Eyes" oder "There Must Be an Angel" feierte die Gruppe große Erfolge – es folgten zahlreiche Auszeichnungen und Rekorde. Neben Lucy Diakovska, Sandy Mölling und Jessica Wahls erinnert sich auch Nadja Benaissa gern an die glorreichen Nullerjahre zurück. Jetzt startet die Brünette bei "Let's Dance" solo durch. Wie tickt sie eigentlich abseits der Öffentlichkeit?

Nadja Benaissa privat: Herkunft, Eltern und Tochter

Die kulturellen Wurzeln von Nadja Benaissa sind vielfältig. Ihr Vater stammt aus Marokko, ihre Mutter ist serbisch-jugoslawisch-deutsch. Die Sängerin haderte lange mit ihrer Herkunft, wie sie 2010 in einem Interview mit " " erklärte: "Ich bin keine Marokkanerin, ich habe zwar viel mitbekommen von diesem Temperament, aber ich werde in Marokko niemals als Marokkanerin akzeptiert. Ich spreche auch kein Arabisch. Die serbische Familie wiederum lebt schon lange in Deutschland, da fühle ich mich zwar zugehörig, aber es ist auch nicht mein Weg."

Über die Jahre entwickelte Nadja Benaissa dann ihren eigenen Weg – und ließ sich dabei dennoch von den Kulturen ihrer Familie beeinflussen. "Ein Wochenende bei der Kopftuchoma, am anderen kommt die serbische Großmutter und macht Käsestrudel – so was ist schön. All diese Einflüsse haben mich zu einem toleranten Menschen gemacht."

Umfrage wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Tochter von Nadja Benaissa: Das ist bekannt

Mit 17 Jahren wurde Nadja Benaissa selbst Mutter. Ihre Tochter ist heute erwachsen und steht nicht im Rampenlicht. Doch wie die Sängerin 2025 verriet, scheint der künstlerische Drang in der Familie zu liegen, denn ihre Tochter wollte ebenfalls an einer Casting-Show teilnehmen. "Als sie Jugendliche war, so mit 14, 15 Jahren, hat sie mich mal gefragt. Da war gerade 'The Voice Kids' neu", sagte Benaissa 2025 in der "NDR Talk Show". "Da hab ich ihr gesagt, da gehst du auf gar keinen Fall hin."

"Popstars"-Teilnahme und Beginn der No Angels

Dabei startete Nadja Benaissa selbst mit einer Casting-Show durch. Mit ihrer Teilnahme an der ersten Staffel "Popstars" schrieb sie im Jahr 2000 Musikgeschichte. Nach einem wochenlangen Recall- und Workshop-Prozess, der für die Sendung mit Kameras begleitet wurde, bildete sie gemeinsam mit Lucy Diakovska, Sandy Mölling, Vanessa Petruo und Jessica Wahls die Girlband No Angels.

Nadja Benaissa (l.) in jungen Jahren mit den No Angels im September 2001. © dpa/Soeren Stache

Riesen-Erfolg mit den No Angels

Die No Angels wurden in Deutschland und in ganz Europa zur absoluten Girlgroup-Sensation. Mit ihrer Debütsingle "Daylight in Your Eyes" und dem Album "Elle'ments" erreichten sie Platz eins in den Charts – sowohl in Deutschland als auch in Österreich und der Schweiz. Die Fangemeinde wuchs rasant und es folgten weitere Charterfolge. Auch Songs wie "When the Angels Sing", "Rivers of Joy", "Something About Us", "Still in Love with You" oder "Feelgood Lies" wurden Hits – Alben wie "Now ... Us!" und "Pure" verkauften sich millionenfach. Die No Angels gelten bis heute als eine der erfolgreichsten Girlgroup in ganz Europa. Ende des Jahres 2003 löste sich die Band jedoch auf. 2007 kam es dann zu einem ersten Comeback der No Angels ohne Bandmitglied Vanessa Petruo.

No-Angels-Flop beim ESC: Comeback fehlgeschlagen

2008 traten die No Angels für Deutschland beim Eurovision Song Contest an. Die Teilnahme war jedoch nicht von Erfolg gekrönt – Nadja Benaissa und ihre Band erreichten mit dem Song "Disappear" Platz 23 von 25. 2009 erschien das Album "Welcome to the Dance", der Song "One Life" belegte Platz 15 der deutschen Singlecharts. Die No Angels konnten nicht mehr an frühere Erfolge anknüpfen und lösten sich 2014 – nach 2003 zum zweiten Mal – auf.

Nadja Benaissa (3. v. l.) und ihre No-Angels-Kollegen beim Finale des Eurovision Song Contest 2008. © imago/Aleksandar Djorovic

Erneutes No-Angels-Comeback und Pläne für 2026

Nadja Benaissa und ihre einstigen Bandmitglieder standen für mehrere Jahre nicht in Kontakt. 2021 kam es dann zu einem erneuten Comeback – zu Ehren des 20-jährigen Jubiläums des großen No-Angels-Hits "Daylight in Your Eyes". Die Girlgroup veröffentlichte das Album "20", das neue Versionen ihrer bekanntesten Songs enthält. Seit 2021 stehen die No Angels wieder regelmäßig gemeinsam auf der Bühne. Für 2026 wurde eine Sommertour unter dem Motto "TwentyFiveLive" angekündigt, welche Benaissa und ihre Bandmitglieder auf diverse Festivals führt.

Nadja Benaissa (2. v. l.) und die No Angels im November 2025. © dpa/Rolf Vennenbernd

Solo-Karriere von Nadja Benaissa

Nach der ersten Trennung der No Angels Ende 2003 zog sich Nadja Benaissa zunächst aus dem Rampenlicht zurück, um sich ihrer Tochter zu widmen. In den Folgejahren veröffentlichte sie vereinzelt deutschsprachige Songs und arbeitete mit Musikern wie Moses Pelham oder Rapper Fler zusammen. 2006 – die No Angels waren zu der Zeit noch getrennt – veröffentlichte sie ihr Debütalbum als Solokünstlerin mit dem Titel "Schritt für Schritt". In den Jahren 2014 bis 2018 kehrte Benaissa der Öffentlichkeit vollständig den Rücken.

Privatleben: Das ist über Partner und Beziehungen bekannt

Über das Privatleben von Nadja Benaissa ist nicht viel bekannt. Den Namen des Vaters ihrer Tochter hält sie geheim – ebenso ist unklar, ob die Sängerin derzeit einen Partner hat. Im Mai 2022 machte sie eine Ausnahme und bestätigte " ", dass sie sich kürzlich getrennt habe: "Ich bin froh, dass es vorbei ist. Wir sind aber nicht im Bösen auseinander gegangen. Er ist ein toller Mensch, aber ich genieße jetzt die Zeit mit mir selbst."

Nadja Benaissa flüchtete sich in Drogen

In jungen Jahren kam Nadja Benaissa in Kontakt mit Rauschmitteln und drohte abzustürzen. Im Interview mit "Zeit" blickte sie auf kritisch auf ihre Vergangenheit, als sie mit den No Angels erste Erfolge feierte. "Ich flüchtete mich in Alkohol und Drogen, um irgendwie zurechtzukommen."

Kampf gegen HIV: Nadja Benaissa zeigt klare Kante

Seit Jahren engagiert sich Nadja Benaissa im Kampf gegen HIV und Aids. Im Dezember 2025 war sie eine der ersten Promis, der die Petition " " unterschrieben hat. Die Aktion unterstützten ebenfalls die Dragqueen Barbie Breakout, Ex-"Wir sind Helden"-Sängerin Judith Holofernes und Entertainer Gayle Tufts.

Engagement gegen Rassismus

Nadja Benaissa war seit ihrer Kindheit mit Rassismus konfrontiert, wie sie im Podcast " " erzählte. Auch ihre Tochter sei von Alltagsrassismus betroffen gewesen. Deshalb engagiert sich die Sängerin bereits seit 2001 für Gleichberechtigung und gegen Ausgrenzung. Sie trat mehrmals vor TV-Kameras, um Aufklärungsarbeit zu betreiben.

Nadja Benaissas No-Angels-Kollegin Sandy Mölling bei "Let's Dance" im Jahr 2006 neben ihrem Tanzpartner Roberto Albanese. Wie wird Benaissa in der RTL-Show abschneiden? © imago/T-F-Foto

Nach No-Angels-Star Sandy Mölling: Auch Nadja Benaissa bei "Let's Dance"

Nadja Benaissa ist bei "Let's Dance" 2026 dabei. Neben ihr versuchen unter anderem auch Ross Antony, Betty Taube oder Gustav Schäfer die RTL-Jury zu überzeugen. Benaissa tritt mit ihrer Teilnahme in die Fußstapfen von No-Angels-Kollegin Sandy Mölling. Die Blondine war 2006 Teil der allerersten "Let's Dance"-Staffel und belegte den dritten Platz. Ob Benaissa noch besser abschneiden kann? Das wird sich zeigen.