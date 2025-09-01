"Let's Dance"-Star Zsolt Sándor Cseke hat sich verlobt

"Let's Dance"-Profitänzer Zsolt Sándor Cseke hat seiner neuen Freundin schon nach wenigen Monaten einen Antrag gemacht. Auf Instagram teilt er ein Video des besonderen Moments.

Bald läuten die Hochzeitsglocken im Takt für "Let's Dance"-Star Zsolt Sándor Cseke (37). Der Profitänzer hat seiner Freundin Anna-Lena einen Heiratsantrag gemacht. Mit einem romantischen Video aus dem gemeinsamen Urlaub verkündete er die Verlobung .

Zu einer Reihe von Aufnahmen, die das Paar an verschiedenen Kulissen im Strandurlaub zeigt, postet er: "Sie dachte, wir machen nur Urlaubsfotos... aber am Ende hat sie JA gesagt." Am Schluss des Videos kniet der Tänzer vor seiner Freundin und einem Sonnenuntergang am Strand im Sand und hält ein Schmuckkästchen in den Händen.

"Let's Dance"-Kollegen gratulieren

Show-Jurorin Motsi Mabuse (44) kommentiert den Beitrag der Verlobung: "Ich freue mich so sehr für dich! Herzlichen Glückwunsch zu deiner Verlobung. Möge eure Liebe euch durch alle Höhen und Tiefen tragen und euch jeden Tag ein Lächeln schenken. So schön, diesen besonderen Moment mit dir feiern zu dürfen." Tänzer Massimo Sinató (44) postet: "Ich habe es geahnt. Glückwunsch, ihr Zwei."

Im August vergangenen Jahres haben Zsolt Sándor Cseke und Profitänzerin Malika Dzumaev (ebenfalls bekannt aus der TV-Tanzschule von RTL) überraschend ihre Trennung nach fast zehn gemeinsamen Jahren verkündet. Erst Ende Mai 2025 hatte der gebürtige Rumäne in den seine neue Partnerin Anna-Lena vorgestellt: "Zwei Seelen, ein Weg und unser Lächeln schreibt die Geschichte", waren seine vielsagenden Worte zur Enthüllung seiner neuen Beziehung.

Hochzeit im nächsten Sommer?

Wann die Trauung stattfinden wird, ist nicht bekannt. In diesem Jahr dürfte es allerdings zeitlich knapp werden. Denn Cseke ist seit 2021 alljährlich Teilnehmer der , die am 1. November in Riesa startet. Ab Frühjahr 2026 starten bereits die Vorbereitungen zur neuen TV-Staffel der Tanzshow auf RTL, deren Dreharbeiten in der Regel bis Mai andauern. Bei der 18. Staffel im Frühjahr 2025 tanzte der 37-Jährige mit der Influencerin Selfiesandra und belegte mit ihr den vierten Platz.