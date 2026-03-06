"Let's Dance"-Star Simon Gosejohann: Das ist seine hübsche Freundin

Es wird wieder getanzt. 2026 bei "Let’s Dance" mit dabei ist auch Comedian Simon Gosejohann. Was ist über sein Privatleben bekannt?

Simon Gosejohann steht schon seit über 20 Jahren vor der Kamera. Nun versucht er sein Glück auf dem Tanzparkett von "Let's Dance" 2026. Doch wie lebt der Komiker eigentlich privat? Hat er eine Freundin und Kinder?

Über sein Liebesleben hält sich der 50-Jährige, der sich für einen Spaß vor der Kamera selten zu schade ist, überraschend bedeckt. Mittlerweile gibt er aber auf Instagram hin und wieder kleine Einblicke in sein Privatleben.

Simon Gosejohann bei Comedystreet: Berühmt dank enger Radlerhose

Simon Gosejohann dürfte vielen TV-Zuschauern vor allem dank der Show "Comedystreet" bekannt sein. Die Sendung lebt von schamlosen Pranks auf offener Straße vor versteckten Kameras. Gosejohanns berühmteste Rolle in der Sendung: Der Radlerhosenmann. Dieser trägt eine viel zu enge Radlerhose, worunter sich eine riesige Glied-Attrappe abzeichnet, womit er ahnungslose Passanten schockiert.

Die Show wurde ursprünglich 2002 bis 2013 auf ProSieben ausgestrahlt. 2024 gab es auf der Streamingplattform Joyn eine Neuauflage der Show mit 20 neuen Folgen.

Simon Gosejohann: Wer ist seine Freundin Melanie?

Simon Gosejohann ist schon seit mehreren Jahren mit Freundin Melanie Leutfeld zusammen. Wie lange genau konnte der Comedian in einem Interview mit im August 2024 selbst nicht sicher sagen: "Ach, wenn wir es wüssten, das war so ein bisschen schwammig", erklärt er damals. Es seien aber schon "sechs Jahre bestimmt oder eher sieben".

Melanie Leutfeld arbeitet als Stylistin und Kostümdesignerin für diverse TV-Produktionen und Musikvideos. 2024 konnte das Paar quasi zusammen zur Arbeit gehen: Bei der Neuauflage von "Comedystreet" war Melanie für die Kostüme verantwortlich.

Promi-Ex: Der Komiker war mit RTL-Star liiert

Vor seiner Beziehung mit Melanie war Simon Gosejohann von 2006 bis 2012 mit der Angela Finger-Erben liiert. Sie ist vor allem bekannt als Moderatorin der Dschungelcamp-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" bekannt.

"Let's Dance" 2026: Hat Simon Gosejohann Kinder?

2019 wurde Simon Gosejohann stolzer Papa eines Sohnes. Im Mai desselben Jahres veröffentlichte er ein Foto, auf dem er einen Babybauch küsst und kommentierte das Bild mit den Worten: "Neue Sendung! Kommt zu mir im Mai, Sendetermin steht noch nicht genau fest".

Viele Details gab Gosejohann damals nicht über sein neues Glück preis, doch mittlerweile bekommen seine Fans hin und wieder Einblicke ins Familienleben. So verriet er dem " " 2024, dass sein Sohn das Comedy-Gen geerbt habe: "Er macht verdächtig viel Quatsch. Mal schauen, was bei dem noch so passiert. Er hat schon so einige Auffälligkeiten, die es bei mir als Kind auch gab. Also, so in die Richtung Zappelphilipp und Quatschmacher. Das kann aber auch von der Mutter kommen, die auch viel Quatsch macht", erklärt er damals in einem Interview.

Auch auf Social Media gibt es, wenn auch selten, das ein oder andere Foto von dem Privatmenschen Simon Gosejohann nebst Kind oder Freundin zu sehen.