"Let's Dance"-Star Rúrik Gíslason posiert für den "Playboy"

Rúrik Gíslason begeistert derzeit bereits bei "Let's Dance" auf dem Tanzparkett. Nun wird der Isländer auch Cover-Model - für den "Playboy".

Was macht einen echten Mann aus? Diese und weitere Fragen beantwortet Ex-Fußballstar und -Teilnehmer Rúrik Gíslason (33) . Der Isländer ziert das Cover der ersten Stil-Beilage des Männermagazins mit dem Namen "Essentials". Ausschnitte vom Cover-Shooting gibt es bereits zu sehen.

Echter Mann ist respektvoll und "bescheiden"

"Ein echter Mann empfindet Respekt für andere Menschen, unabhängig vom Geschlecht", sagt der 33-Jährige im Interview. Zudem sei er "hilfsbereit, behandelt andere gut, ist höflich und pünktlich. Und er sollte bescheiden sein". Gíslason, der oft als Frauenschwarm betitelt wird, will von selbigem Begriff noch nie gehört haben. Dennoch interpretiert er ihn als Kompliment für seine Eltern: "Wenn Sie sagen, dass das die Wahrheit ist, dann bin ich stolz auf meine Eltern, dass sie mich so aufgezogen haben." "Als Frauenschwarm" müsse man jedoch "mehr können, als gut auszusehen", glaubt er.

Seine erste Freundin hatte Rúrik Gíslason mit 14 Jahren

Die Aufmerksamkeit, die ihm bereits als Teenager dank einer Rolle in einem Werbespot für ein Erfrischungsgetränk zuteilwurde, hat der Isländer laut eigener Aussage "nie ausgenutzt". Seine erste feste Freundin hatte er mit gerade mal 14 Jahren, berichtet er. "Mit ihr war ich zusammen, bis ich 20 war."

Seinen Mode-Stil beschreibt der Ex-Fußballprofi im Gespräch mit dem Magazin als "nicht einseitig". Er könne "klassisch sein, lässig oder auch genau dazwischenliegen". Außerdem mixe er gerne unterschiedliche Styles, der Preis oder die Marke spielten dabei keine Rolle. "Ich kann bei Zara und H&M genauso shoppen, wie ich das bei Louis Vuitton oder Dior mache. Der Look ist entscheidend."

Bekannt wurde Rúrik Gíslason, der 1988 in Reykjavík zur Welt kam, 2018 während der Vorrunde zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Im vergangenen November beendete er seine aktive Karriere auf dem Platz des SV Sandhausen, unter anderem nach Stationen beim FC Kopenhagen (2012-2015) und dem 1. FC Nürnberg (2015-2018). Aktuell tanzt er sich gemeinsam mit Profipartnerin Renata Lusin (33) bei "Let's Dance" in die Herzen der RTL-Zuschauer.