"Let's Dance"-Star Malika Dzumaev findet langsam zurück ins Leben

Zwei Monate nach ihrer Bandscheiben-OP blickt Tanzprofi Malika Dzumaev wieder nach vorn. Auf Instagram spricht sie über ihren Heilungsprozess und zeigt ihre Narbe, die sie "als kleines Tattoo" sieht.

Malika Dzumaev (34) gibt zwei Monate nach ihrer Bandscheiben-OP ein erneutes Gesundheitsupdate. Die Tänzerin schrieb in ihrer Instagram-Story, sie "lerne, wieder langsam im Leben anzukommen" - sowohl körperlich als auch mental. Es sei eine "herausfordernde und intensive Zeit" gewesen, aber sie habe viel über sich und ihr Umfeld gelernt.

Sie glaube daran, dass "alles aus einem Grund" passiere. Diesen Grund habe sie dieses Mal noch nicht gefunden, "aber vielleicht zeigt es sich irgendwann", so die "Let's Dance"-Profitänzerin. Dazu teilte Dzumaev ein Selfie, auf dem ein länglicher Schnitt an ihrem Hals zu sehen ist. Ihre OP-Narbe sei ihr "kleines Tattoo ab jetzt für immer", erklärte sie.

"Ich habe viel durchgestanden"

Im Juni musste Dzumaev wegen eines Bandscheibenvorfalls an der Halswirbelsäule operiert werden. Auf Instagram hielt sie ihre Follower danach auf dem Laufenden. "Stück für Stück geht es zurück in den normalen Alltag! Manchmal langsam, manchmal schneller", in einem Beitrag. Die Tänzerin erklärte, sie sei "stolz auf jeden einzelnen Schritt" ihres Heilungsprozesses.

"Ich habe viel durchgestanden, unzählige Tränen vergossen, oft nicht mehr weitergewusst", in einem anderen Post. "Der Schmerz war ein ständiger Begleiter." Dazu teilte die "Let's Dance"-Profitänzerin einen Zusammenschnitt aus Aufnahmen, die sie etwa erschöpft im Krankenhaus zeigen. "Aber ich habe nicht aufgegeben. Ich habe gekämpft", betonte Dzumaev. Unter ihren Beiträgen schenken ihr immer wieder "Let's Dance"-Kollegen wie Motsi Mabuse (44) und Ekaterina Leonova (38) aufmunternde Worte.

Sie tanzte sich mit Gabriel Kelly zum Sieg

Seit 2021 tanzt Malika Dzumaev bei "Let's Dance". 2024 holte sie sich mit Gabriel Kelly (24) ihren ersten Sieg. Zuvor hatte sie 2022 das Weihnachtsspecial und 2023 die Profi-Challenge gewonnen. In der diesjährigen Staffel trat sie mit dem Musiker Ben Zucker (42) an. Das Tanzpaar musste die Show jedoch schon früh verlassen. An der Profi-Challenge konnte Dzumaev wegen des Eingriffs nicht teilnehmen.