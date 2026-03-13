"Let's Dance"-Star Jan Kittmann: Ehefrau stand mit ihm bereits vor der Kamera

Von GZSZ zu "Let's Dance" 2026 – Schauspieler Jan Kittmann stellt aktuell seine Tanzkünste unter Beweis. Was muss man über den Soap-Star wissen? Mit wem ist er verheiratet und hat er Kinder?

Seit 2020 ist Jan Kittmann in der beliebten RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen. Doch schon bevor er in dem Format die Rolle des Bauleiters "Tobias Evers" übernahm, sammelte Kittmann einige Erfahrungen als Schauspieler. Was gilt es über ihn zu wissen? Und was ist über sein Privatleben bekannt?

Jan Kittmann privat: Herkunft und Ausbildung

Jan Kittmann wurde am 6. Mai 1983 in ein noch geteiltes Deutschland geboren. Bis zum Mauerfall wuchs er in der ehemaligen DDR auf. Nach seinem Schulabschluss widmete er sich neben seinem Studium der Schauspielerei. Der Ausbildung zum Informatiker konnte er wohl nur wenig abgewinnen, weshalb er sich 2005 endgültig für die Künste entschied und die Theaterakademie Vorpommern besuchte.

Für Jan Kittmann stellte sich diese Entscheidung als goldrichtig heraus, denn schnell konnte er erste Rollen in verschiedenen Theaterstücken ergattern.

Jan Kittmann (3. v. l.) bei einer Theateraufführung im Juli 2006. © imago/Jens Koehler

TV-Karriere und Rolle bei GZSZ

Auch im TV machte Jan Kittmann Karriere. Anfang 2019 spielte er in der RTL-Serie "Die Klempnerin" die Rolle des Hauptkommissars "Thomas Waldeck". Im ZDF-Klassiker "Das Traumschiff" war er in der Weihnachtsfolge 2019, die auf Antigua gedreht wurde, an der Seite von Leander Lichti zu sehen.

Heute kennen viele TV-Zuschauer den Schauspieler als "Tobias Evers" aus der RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Die Rolle spielt Jan Kittmann seit Oktober 2020. Außerdem konnte man den Berliner bereits in den Sendungen "Bettys Diagnose" und "In aller Freundschaft" bestaunen.

Jan Kittmann und seine GZSZ-Kollegen Ulrike Frank und Wolfgang Bahro bei einer "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Jubliäumsparty im Mai 2022. © imago/Gartner

Familienleben von Jan Kittmann: Ehefrau und Tochter

Seit einigen Jahren ist Jan Kittmann in festen Händen. Der Schauspieler ist glücklich verheiratet, allerdings ist über seine Ehefrau öffentlich nur wenig bekannt. Im GZSZ-Podcast erzählte Kittmann 2020, dass die Entscheidung, seine Liebste zu heiraten, "ganz pragmatisch" gewesen sei. Auch verriet der Schauspieler im Interview mit der Zeitschrift "Bunte", dass seine Frau ihn während der Corona-Pandemie vor der TV-Kamera als Kuss-Double unterstützte.

Seit 2018 sind Jan Kittmann und seine Liebste Eltern einer gemeinsamen Tochter. Wie auch über seine Frau ist über das Kind des Schauspielers nur wenig bekannt. Gemeinsame Schnappschüsse in den sozialen Medien sind eher selten. Doch im August 2019 gratulierte er seiner Tochter via Instagram zum Geburtstag. Im entsprechenden Posting ist der Theater- und Seriendarsteller an der Seite seines Kindes von hinten zu sehen. Das Foto wurde am Strand geschossen.

Jan Kittmann bei "Let's Dance": Was Teilnahme für GZSZ-Rolle bedeutet

2026 wagt sich Jan Kittmann auf das RTL-Tanzparkett und will bei "Let's Dance" überzeugen. Ob ihm seine Tanzerfahrung aus früheren Zeiten dabei helfen wird? In der Jazz-Modern-Dance-Gruppe Outfaced tanzte er von 1999 bis 2007 und konnte sogar fünfmal die Berliner Meisterschaft gewinnen.

Klar ist, für seine Rolle in der Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" hat Kittmanns "Let's Dance"-Teilnahme offensichtliche Folgen. Der Schauspieler kommt an einer Auszeit in dem Format, das fast täglich neue Folgen sendet, nicht vorbei. Wie er im Februar 2026 verriet, muss er eine GZSZ-Pause einlegen, wird jedoch nach "Let's Dance" wieder in der Soap zu sehen sein. "Ich kehre im Sommer 2026 auf die TV-Bildschirme bei RTL zurück", versprach Kittmann. Seine Fans dürfte diese Ankündigung sehr freuen.

Große Freude bei Jan Kittmann wegen "Let's Dance"

Für Jan Kittmann geht mit der Teilnahme an "Let’s Dance" ein großer Traum in Erfüllung. 15 Jahre lang wünsche er sich laut RTL schon, Teil der Show sein zu dürfen. Seine Tanzkünste vor einem großen TV-Publikum präsentieren zu können, beschreibt Kittmann als "unfassbar" und als große Chance der persönlichen Weiterentwicklung.