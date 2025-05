"Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova siegt erneut: "Wie im Traum"

Ekaterina Leonova und Valentin Lusin haben die "Profi-Challenge" von "Let's Dance" gewonnen - und waren offenbar selbst überrascht. Für Leonova ist es der zweite Sieg in zwei Wochen.

Nach ihrem Sieg bei der "Profi-Challenge" von "Let's Dance" fühlt sich Ekaterina Leonova (38) "wie in einem Traum". Das verriet die Tänzerin, die mit ihrem Kollegen Valentin Lusin (38) am Freitagabend siegreich aus der Show hervorging, . An einen Triumph hatten sie zuvor offenbar nicht wirklich geglaubt. Sie seien schon froh über das Finale gewesen, erklärte sie.

Doppelsieg für Ekaterina Leonova in dieser "Let's Dance"-Staffel

Dass es dann doch mit dem Sieg geklappt habe, sei eine Überraschung gewesen, erzählt Ekaterina Leonova weiter. Das könne sie noch gar nicht realisieren, sagte die 38-Jährige, die zuvor auch schon die reguläre "Let's Dance"-Staffel an der Seite von Diego Pooth (21) gewonnen hat.

Valentin Lusin dankte zudem den Zuschauern und Fans der TV-Show: "Ohne euch wären wir nicht hier und dürfen das machen, was wir lieben. Nämlich, so eine coole Bühne hier zu haben, Tanzen zu zeigen." Er fügte hinzu: "Liebe geht auch raus an alle unsere Kollegen, die so kreative - in kürzester Zeit - Arbeit geleistet haben. So tolle Tänze! Jeder hat 'nen Pokal verdient."

Bei der "Profi-Challenge" von "Let's Dance" ( ) stehen allein die aus der Sendung bekannten Tanzprofis im Mittelpunkt und treten in Pärchen gegeneinander an. Valentin Lusin hatte im vergangenen Jahr bereits den Sieg in dem Wettbewerb feiern können. Den zweiten Platz belegten dieses Jahr Mariia Maksina und Evgeny Vinokurov, gefolgt von Kathrin Menzinger und Christian Polanc auf dem dritten Rang.