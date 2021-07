"Let's Dance"-Star droht Abschiebung: Muss Ekaterina Leonova Deutschland verlassen?

Durch "Let's Dance" wurde Ekaterina Leonova in Deutschland bekannt. Derzeit hat die Tänzerin allerdings keinen festen Job, was zu einem Problem werden könnte - ihr droht die Abschiebung nach Russland.

Ekaterina Leonova ist hierzulande durch "Let's Dance" bekannt geworden. Mit VIPs wie Ingolf Lück und Pascal Hens ließ sie die Hüften kreisen und ertanzte sich bereits viermal den Sieg. In Deutschland ist sie selbst ein Promi, trotzdem droht ihr immer wieder die Abschiebung nach Russland.

Ekaterina Leonova hat keine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung

Das Problem: Die hübsche Tänzerin hat für Deutschland lediglich eine befristete Aufenthaltserlaubnis und darf nur mit einem festen Job in ihrer Wahlheimat bleiben. Nach ihrem Aus bei "Let`s Dance" 2019 erhielt Ekaterina Leonova eine Anstellung in der Redaktion von RTL. Doch dieser Vertrag läuft bald aus und soll offenbar nicht verlängert werden.

Zieht Ekat bald nach München?

Große Sorgen scheint sich die 34-Jährige allerdings nicht zu machen. "Ich bin sehr dankbar für die Zeit bei RTL. Ich gehe mit einem guten Gefühl. Es ist ein Wendepunkt in meinem Leben", erklärt sie gegenüber " ". Zusammen mit ihrer Cousine will sie nach Hamburg ziehen, wo sie bald ein Vorstellungsgespräch haben soll. Auch in München könnte ein Job im Bereich Personalmanagement winken.

Aufenthaltserlaubnis für Ekaterina Leonova wurde 2019 verlängert

Für Ekaterina Leonova ist es nicht das erste Mal, dass ihr Aufenthalt in Deutschland auf der Kippe steht. Bereits 2019 war nicht klar, ob sie bei der großen "Let's Dance"-Tour dabei sein könne. "Aber das ist nichts Besonderes. Dieses Gerücht oder diese Information gibt es schon seit vielen Jahren", sagte Joachim Llambi damals gegenüber "Gala". Und tatsächlich wurde ihre Aufenthaltsgenehmigung verlängert.

Kehrt Ekat 2022 zu "Let's Dance" zurück?

Die Tänzerin könnte sich für 2022 auch eine Rückkehr zu "Let's Dance" vorstellen, wie sie vor wenigen Monaten in ihrer Instagram-Story schrieb: "Ich bleibe meiner 'Let’s Dance'-Familie treu und vielleicht könnte es ja nächstes Jahr wieder mit der Teilnahme klappen. Ich würde mich einfach sehr freuen, wieder auf dem 'Let‘s Dance'-Parkett aufzutreten."