"Let's Dance"-Star Anna Ermakova: Hat die Becker-Tochter einen Freund?

Heuer läuft die 16. Staffel der RTL-Tanzshow "Let's Dance". Model und Kandidatin Anna Ermakova (22) zeigt sich einem Video auf Instagram sichtlich nervös, auch, wenn der Grund dafür erst einmal verwunderlich ist. Doch was ist privat über sie bekannt? Hat sie einen Freund?

Anna Ermakova tritt in der neuen Staffel von "Let's Dance" an.

Bereits vor ihrer Geburt im Jahr 2000 war Model Anna Ermakova (22) ein Thema in den Schlagzeilen. Denn: Sie ist die uneheliche Tochter von Tennislegende Boris Becker und Angela Ermakova, die zusammen einen One-Night-Stand hatten.

Skandal um Vaterschaftstest: Boris Becker hatte Zweifel

Anfangs hatte der dreifache Wimbledon-Sieger die Vaterschaft noch abgestritten, bis ein DNA-Test im Jahr 2001 Sicherheit brachte – und das, obwohl er zu diesem Zeitpunkt noch mit Barbara Becker verheiratet war.

Anna Ermakova ist Kandidatin bei "Let's Dance" 2023

Inzwischen hat sich die 22-jährige Anna Ermakova auch selbst einen Namen gemacht und stellt sich nun einer neuen Herausforderung: Sie nimmt an der 16. Staffel der RTL-Show "Let's Dance" teil, weshalb sie sich aber einige Sorgen macht. Der Grund: Ihre Deutschkenntnisse!

Anna Ermakova ist nervös wegen Publikum und Deutschkenntnissen

Denn auch, wenn sie mit Tennislegende Boris Becker (55) einen deutschen Vater hat, sind ihre Deutschkenntnisse nicht die allerbesten, wie sie in einem Video auf Instagram erklärte. So freue sie sich zwar auf die Erfahrung bei "Let's Dance", habe aber auch etwas Angst "vor Publikum aufzutreten und mein Deutsch zu versauen".

So sah Anna Ermakova früher aus

Bisher war Anna Ermakova vor allem auf den Laufstegen und in den Fotostudios dieser Welt unterwegs. Aufgewachsen bei ihrer Mutter Angela Ermakova in London wagte sie bereits früh erste Gehversuche in der Modelwelt.

Anna Ermakova war bereits als Kind ihrem Vater Boris Becker wie aus dem Gesicht geschnitten. © IMAGO / Voigtfoto/Helmerich

Ermakova sammelte erste Model-Erfahrung mit nur 14 Jahren

Mit gerade einmal 14 Jahren wurde sie schließlich in die Kartei einer Hamburger Model-Agentur aufgenommen und ergatterte seitdem unter anderem Jobs auf der Berliner Fashion Week und wurde 2016 das Kampagnen-Gesicht des Schuhherstellers "Buffalo". Neben ihrer Modelkarriere studiert die 22-Jährige inzwischen auch am Courtauld Institute of Art in London.

Inzwischen hat sich Anna Ermakova einen Namen als Model gemacht und präsentiert sich gerne auf dem Laufsteg. © IMAGO / VISTAPRESS

Glück in der Liebe: Hat Anna Ermakova einen Freund?

Und auch privat scheint es bei Anna Ermakova derzeit gut zu laufen. So tauchen seit Dezember 2019 immer wieder Bilder auf, auf denen sie mit einem Unbekannten turtelnd zu sehen ist. Offiziell bestätigt und verraten, um wen es sich bei dem Glücklichen handelt, hat sie aber bislang noch nicht.