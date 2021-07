"Let's Dance"-Profitänzer Evgeny Vinokurov: "Wir haben uns verlobt!"

Freudige Nachrichten von "Let's Dance"-Profitänzer Evgeny Vinokurov: Er hat sich mit seiner Freundin Nina verlobt, wie er nun auf Instagram mitteilte.

"Let's Dance"-Profitänzer Evgeny Vinokurov (30) und seine Freundin Nina Bezzubova wollen heiraten. : "Yes! Wir haben uns verlobt!" Zu einer Fotocollage, die die beiden in Amsterdam zeigt, fügte er hinzu: "Es war aufregend. Es war sehr schön und privat, was für mich sehr wichtig war. Es war romantisch wie im Märchen. Zumindest habe ich so empfunden".

Die beiden sollen seit 2019 ein Paar sein. Nina Bezzubova, die ebenfalls Tänzerin ist, hält auf einem der Schnappschüsse ihre Hand in die Kamera, um ihren Verlobungsring zu präsentieren. Zu dem Post gab es bereits zahlreiche Glückwünsche von Prominenten und Kollegen. Unter anderem Victoria Swarovski (27), Ekaterina Leonova (34), Isabel Edvardsson (39), Valentin Lusin (34) oder Oana Nechiti (33) gratulierten dem Paar.