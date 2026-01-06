"Let's Dance"-Kandidaten 2026: Diese Promis sind dabei

In wenigen Wochen stürmen die Promis auf RTL wieder das Tanzparkett, denn "Let's Dance" geht auch 2026 an den Start. Welche VIP-Kandidaten wurden bereits bestätigt? Die AZ gibt einen Überblick.

Noch steht das genaue Startdatum der neuen Staffel "Let's Dance" nicht fest, doch die Reihen der tanzwilligen Promis füllen sich nach und nach. 2026 dürfen sich die Zuschauer wieder auf viele VIP-Kandidaten freuen, die übers Parkett wirbeln und um den Titel "Dancing Star" des Jahres kämpfen.

RTL hat bereits mehrere Teilnehmer enthüllt. Mit dabei sind Schauspielerinnen, Realitystars und Popkünstler – diese Promis wurden bislang bestätigt:

"Princess Charming" Vanessa Borck will "Dancing Star" 2026 werden

Vanessa Borck dürfte beim diesjährigen "Let's Dance"-Cast wohl zu den unbekannteren Kandidatinnen zählen. © BrauerPhotos/O.Walterscheid

Vor ihrer TV-Karriere wurde Vanessa Borck als Influencerin deutschlandweit bekannt. Gemeinsam mit ihrer damaligen Partnerin Ina betrieb sie den Instagram-Kanal "coupleontour". Nach der Trennung 2024 trat sie im TV in Erscheinung und suchte 2025 als "Princess Charming" nach einer neuen Liebe. Das scheiterte jedoch kläglich, und Vanessa brach die Staffel vorzeitig ab. Ob es bei "Let's Dance" 2026 besser für sie laufen wird?

Sonya Kraus entert das Tanzparkett von RTL

Sonya Kraus will den Titel "Dancing Star" 2026 ergattern. © BrauerPhotos/F.Seidel

Sonya Kraus dürfte zu den bekanntesten Promis im diesjährigen "Let's Dance"-Cast zählen. Die sympathische Blondine machte sich vor allem als Moderatorin des Formats "talk talk talk" einen Namen und stand für Produktionen wie "Die Alm", "Do It Yourself – S.O.S" und "TV total Turmspringen" vor der Kamera. 2021 machte sie ihre Brustkrebsdiagnose öffentlich. Über den ehrlichen Umgang mit der Krankheit sagte sie der AZ 2023: "Kommunikation und Früherkennung haben mein Leben gerettet. Das möchte ich weitergeben." Bestimmt wird sie bei "Let's Dance" 2026 ebenfalls über ihre harte Zeit sprechen.

Esther Schweins feiert Reality-TV-Debüt

Schauspielerin Esther Schweins ist bei "Let's Dance" 2026 dabei. © BrauerPhotos/H.Ross

Für Esther Schweins wird die Teilnahme an "Let's Dance" herausfordernd, denn die Schauspielerin war bislang noch nie in einer Reality-Sendung zu sehen. Ihre Karriere startete sie 1993 bei RTL. Gemeinsam mit Kollegen wie Wigald Boning, Olli Dittrich, Tanja Schuhmann und Mirco Nontschew wurde sie mit "RTL Samstag Nacht" zum TV-Star. Ob nun der Titel "Dancing Star" 2026 hinzukommt?

"No Angels" Nadja Benaissa wird zum "Let's Dance"-Star

Nadja Benaissa (2 v.l.) kann bei "Let's Dance" 2026 sicherlich auf die Unterstützung ihrer "No Angels"-Kolleginnen zählen. © BrauerPhotos/F.Seidel

Mit Hits wie "Daylight in Your Eyes", "There Must Be an Angel" oder "Goodbye to Yesterday" sang sich Nadja Benaissa mit der Band "No Angels" in die Herzen der Fans. Nun will sie beweisen, welches Tanztalent in ihr steckt. Ob sie im Studio tatkräftige Unterstützung ihrer Kolleginnen Jessica Wahls, Lucy Diakovska und Sandy Mölling bekommt, bleibt abzuwarten. Von Letzterer könnte sich Nadja zumindest gute Tipps abholen: 2006 trat Sandy selbst bei "Let's Dance" an und schaffte es auf den dritten Platz.