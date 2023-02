"Let's Dance" 2023: Wer ist raus? Welcher Promi ist ausgeschieden?

Am Ende jeder Folge der RTL-Show "Let's Dance" scheidet ein Promi aus. Welcher Teilnehmer hat die wenigsten Jury-Punkte und Anrufe durch die Zuschauer bekommen? 14 Stars sind im Februar beim Staffel-Start angetreten, doch welche Tanzpaare schaffen es auch zu begeistern? Wer ist raus?

Welche Promis sind bei "Let's Dance" ausgeschieden? Wer räumt krankheitsbedingt das Feld? Welche Kandidaten tanzen noch um den Sieg? Die AZ liefert hier einen Überblick über alle prominenten Teilnehmer, die sich dem Wettbewerb stellen.

"Let's Dance" 2022: Gewinner heißt René Casselly

Die Promis tanzen wieder und wollen Dancing Star 2023 werden. Wer wird Nachfolger von Zirkusartist René Casselly, der im vergangenen Jahr "Let's Dance" gewonnen hat? Nur durch Fleiß und hartes Training können die Promis die beste Leistung auf dem Tanzparkett in der Live-Show vor Publikum und Jury abrufen. Das Können ist die eine Komponente, die Unterhaltung die andere – man möge nur an Mickie Krause oder Oliver Pocher denken.

Promis von "Let's Dance" 2023: Das sind die diesjährigen Kandidaten

Zum Start der 16. Staffel waren dabei: Ex-Bachelorette Sharon Battiste, GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi, Foodbloggerin Sally Özcan, Influencerin Julia Beautx, GNTM-Model Alex Mariah Peter, Klitschko-Ex Natalia Yegorova, Comedian Jens "Knossi" Knossalla, Magier und Mentalist Timon Krause, Kunstturner Philipp Boy, Influencer Younes Zarou, Münchner Sterne-Koch Ali Güngörmüş, Handballer Michael "Mimi" Kraus, Comedian Abdelkarim und Model und Becker-Tochter Anna Ermakova.

Erster Promis ist raus: "Let's Dance"-Aus für Alex Mariah Peter

Nach der Kennenlernshow stand am Ende der ersten regulären Ausgabe von "Let's Dance" am 24. Februar der erste Rauswurf an. Die wenigsten Stimmen (Zuschauer-Voting und Jury-Punkte) hat Alex Mariah Peter erhalten. Sie ist damit die erste Kandidatin, die ausscheiden musste.

Alex Mariah Peter ist in der allerersten Show von "Let's Dance" ausgeschieden © BrauerPhotos / J.Reetz

Ablauf der Entscheidung: Wann muss ein Promi "Let's Dance" verlassen?

Jeder Promi stellt sich mit seinem Tanzpartner in jeder Folge dem Jury-Urteil von Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González. Das Paar mit den wenigsten Jury-Punkten erhält einen Punkt im Jury-Ranking, das mit den zweitwenigsten bekommt zwei Punkte usw..

Doch die Zuschauer können die Liste der Juroren komplett verändern. Mit Anrufen und SMS kann das Publikum ein eigenes Ranking erstellen. Der Star mit den wenigsten Stimmen erhält einen Punkt, der mit den zweitwenigsten bekommt zwei Zuschauer-Punkte usw.

Am Ende werden die Platzierungen in den beiden Rankings verrechnet. Wer ganz hinten landet und damit die Show verlassen muss, das verkünden die "Let's Dance"-Moderatoren Victoria Swarovski und Daniel Hartwich.