"Let's Dance" 2022: Wer ist raus?

Am Ende jeder Folge der RTL-Show "Let's Dance" scheidet ein Promi aus. Welcher Teilnehmer hat die wenigsten Jury-Punkte und Anrufe durch die Zuschauer bekommen? 14 Stars sind im Februar beim Staffel-Start angetreten, doch welche Tanzpaare schaffen es auch zu begeistern? Wer ist raus und welche VIPs sind noch dabei?

Welcher Promi ist bei "Let's Dance" am Freitagabend ausgeschieden? Welche Kandidaten sind noch dabei? Und welche Tanzpaare schaffen es ins große Finale? Die AZ liefert hier einen Überblick über alle prominenten Teilnehmer, die sich dem Wettbewerb stell(t)en.

"Let's Dance" 2021: Gewinner heißt Rúrik Gíslason

Die Promis tanzen wieder und wollen Dancing Star 2022 werden. Wer wird Nachfolger von Fußballer Rúrik Gíslason, der im vergangenen Jahr "Let's Dance" gewonnen hat? Nur durch Fleiß und hartes Training kann man die beste Leistung auf dem Tanzparkett in der Live-Show vor Publikum und Jury abrufen. Das Können ist die eine Komponente, die Unterhaltung die andere – man möge nur an Mickie Krause oder Oliver Pocher denken.

Promis von "Let's Dance" 2022: Das sind die diesjährigen Kandidaten

In der 15. Staffel sind dabei: Sport-Experte Riccardo Basile, Autor Bastian Bielendorfer, Politiker-Tochter Caroline Bosbach, Zirkus-Star René Casselly, Schauspieler Hardy Krüger Jr., Schauspielerin Sarah Mangione, Ex-Leichtathlet Mathias Mester, Schlager-Star Michelle, TV-Sternchen Cheyenne Ochsenknecht, Moderatorin Amira Pocher, Prinzessin Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Sänger Mike Singer, Soap-Star Timur Ülker und Moderatorin Janin Ullmann.

Ablauf der Entscheidung: Wann muss ein Promi "Let's Dance" verlassen?

Jeder Promi stellt sich mit seinem Tanzpartner in jeder Folge dem Jury-Urteil von Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González. Das Paar mit den wenigsten Jury-Punkten erhält einen Punkt im Jury-Ranking, das mit den zweitwenigsten bekommt zwei Punkte usw.

Doch die Zuschauer können die Liste der Juroren komplett verändern. Mit Anrufen und SMS kann das Publikum ein eigenes Ranking erstellen. Der Star mit den wenigsten Stimmen erhält einen Punkt, der mit den zweitwenigsten bekommt zwei Zuschauer-Punkte usw.

Am Ende werden die Platzierungen in den beiden Rankings verrechnet. Wer ganz hinten landet und damit die Show verlassen muss, das verkünden die "Let's Dance"-Moderatoren Victoria Swarovski und Daniel Hartwich.

Lilly Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein ist ausgeschieden: Rauswurf in Folge 1

Nach der Kennenlern-Show am 18. Februar, bei der die Zuteilung der Profitänzer erfolgte, ist in der ersten regulären Folge am Freitag (24.2.) schon der erste Promi ausgeschieden.

Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und Andrzej Cibis sind in der ersten Folge ausgeschieden © dpa/Rolf Vennenbernd

Lilly Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein konnte nicht beim "Let's Dance"-Publikum überzeugen.