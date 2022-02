"Let's Dance" 2022: Alle Infos zu Kandidaten, Jury, Sendezeiten und Sendetermine

Ab dem 18. Februar heißt es auf RTL wieder "Let's Dance". Welche Promis sind als Teilnehmer dabei, wann werden die Folgen ausgestrahlt, gibt es Änderungen bei der Jury und ist wieder Publikum erlaubt?

Auch 2022 läuft wieder "Let's Dance" im TV. Die Promis trauen sich mit Profitänzern an Cha-Cha-Cha, Rumba, Tango und Walzer. Aber wann laufen die Folgen eigentlich im TV? Hier gibt es alle Infos zur neuen Staffel.

Wann läuft "Let's Dance" 2022? Die Sendetermine im Überblick

Am 18. Februar 2022 startet "Let's Dance" bei RTL in die 15. Staffel. Wie viele Folgen ausgestrahlt werden, ist bislang noch nicht bekannt. Die voraussichtlichen Sendetermine finden Sie bei uns in der Übersicht.

Kennenlernshow Freitag, 18. Februar 2022, 20.15 Uhr Folge 1 Freitag, 25. Februar 2022, 20.15 Uhr Folge 2 Freitag, 4. März 2022, 20.15 Uhr Folge 3 Freitag, 11. März 2022, 20.15 Uhr Folge 4 Freitag, 18. März 2022, 20.15 Uhr Folge 5 Freitag, 25. März 2022, 20.15 Uhr Folge 6 Freitag, 1. April 2022, 20.15 Uhr Folge 7 Freitag, 8. April 2022, 20.15 Uhr Folge 8 Freitag, 15. April 2022, 20.15 Uhr Folge 9 Freitag, 22. April 2022, 20.15 Uhr Folge 10 Freitag, 29. April 2022, 20.15 Uhr Folge 11 Freitag, 6. Mai 2022, 20.15 Uhr Finale Freitag, 13. Mai 2022, 20.15 Uhr

Welche Promis sind bei "Let's Dance" dabei?

Der Promi-Cast von "Let's Dance" 2022 kann sich durchaus sehen lassen. Die Bandbreite erstreckt sich über Sportler, Musiker, Politiker-Tochter, Schauspieler bis hin zum deutschen Hochadel. Mit dabei sind Caroline Bosbach, Mathias Mester, Michelle, Sarah Mangione, Timur Ülker, Cheyenne Ochsenknecht, Hardy Krüger jr., Janin Ullmann, Amira Pocher, Bastian Bielendorfer, Riccardo Basile, Mike Singer, Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und René Casselly.

Diese Profis tanzen bei "Let's Dance" mit den Promis

Damit die Tänze bei der RTL-Show nicht zum Desaster werden, bekommt jeder Promi einen Profi zur Seite gestellt. Wer mit wem tanzt, entscheidet sich in der Kennenlernshow am 18. Februar.

Einige Tänzer sind durch die Sendung mittlerweile selbst zu Stars geworden, wie Massimo Sinató oder Isabel Edvardsson. Die beiden nehmen auch 2022 wieder bei "Let's Dance" teil. Weitere Profis sind Christina Luft, Ekaterina Leonova, Kathrin Menzinger, Malika Dzumaev, Patricija Ionel (ehem. Belousova), Renata Lusin, Andrzej Cibis, Christian Polanc, Evgeny Vinokurov, Vadim Garbuzov, Valentin Lusin und Zsolt Sándor Cseke.

Dürfen wieder Zuschauer bei "Let's Dance" 2022 live im Studio dabei sein?

2021 tanzten die "Let's Dance"-Promis vor leeren Rängen und wurden immer wieder auf Corona getestet. Der Applaus kam vom Band. Aber dieses Jahr könnten wieder Zuschauer die Promis live im Studio anfeuern.

Wie "tvtickets.de" mitteilt, werden "unter Berücksichtigung aktueller Vorgaben" Tickets an Fans vergeben. Für einen Besuch im Studio gelten 2G+ Regeln. Zuschauer müssen entweder vollständig geimpft oder genesen sein und müssen darüber hinaus vor ihrem Eintritt einen negativen Schnelltest vorlegen.

Welche Moderatoren führen bei "Let's Dance" 2022 durch die Sendung?

Bei dem Moderatoren-Duo hat es keine Änderung gegeben. Neben Daniel Hartwich führt auch wieder Victoria Swarowski, die 2016 selbst bei "Let's Dance" tanzte und sogar gewann, durch die Sendung.

Jury bei "Let's Dance" 2022: Wer bewertet die tanzenden Promis?

Joachim Llambi gilt in der Tanzshow als der härteste Juror, der auch mal Klartext spricht. Natürlich will RTL auch 2022 nicht auf ihn verzichten. Neben ihm nehmen Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez am Jurypult Platz.