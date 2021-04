Les McKeown: Ehemaliger Sänger der Bay City Rollers gestorben

Der frühere Sänger der britischen Band Bay City Rollers, Les McKeown, ist im Alter von 65 Jahren verstorben. Das hat seine Familie mitgeteilt.

Der schottische Sänger Les McKeown (1955-2021) ist tot. Wie seine Familie mitteilt, ist McKeown plötzlich am 20. April in seinem Zuhause im Alter von 65 Jahren gestorben. Seine Ehefrau Keiko und sein Sohn Jubei des Sängers: "In tiefer Trauer müssen wir den Tod unseres geliebten Ehemannes und Vaters Leslie Richard McKeown mitteilen."

Les McKeown war bis Ende der 1970er Jahre Sänger der Bay City Rollers. Zu den Hits der britischen Band gehörten unter anderem "Bye Bye Baby" und "Shang-a-Lang". 2015 ging McKeown dann mit der Gruppe auf eine Reunion-Tour. innerhalb von Minuten ausverkauft.

Anfang September 2020 war bekannt geworden, dass auch Ian Mitchell im Alter von 62 Jahren verstorben war. Auf dem Facebook-Account der Band war der Tod des ehemaligen Gitarristen der Bay City Rollers mitgeteilt worden.