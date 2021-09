Leonie Koch hat geheiratet: RTL-Moderatorin zeigt erstmals ihren Mann

Nach Terminverschiebungen und Location-Problemen hat es für Leonie Koch endlich geklappt: Die RTL-Moderatorin hat geheiratet. Auf Instagram zeigt sie erstmals ihren Ehemann.

Leonie Koch hat Ja gesagt: In einer traumhaften weißen Robe und einem Blumenkranz im Haar ist die Moderatorin von "RTL Explosiv" vor den Traualtar geschritten. Dabei waren die Aussichten für eine Hochzeit vorab alles andere als gut.

Leonie Koch hat geheiratet: RTL-Moderatorin zeigt ihren Ehemann

Auf Instagram präsentiert Leonie Koch die ersten Hochzeitsbilder. Darauf ist auch erstmals ihr frisch angetrauter Ehemann zu sehen. "Ja, ja und immer wieder ja", schreibt sie zu den Fotos. "Endlich konnten wir unsere kleine Corona-Hochzeit feiern. Wir sind glücklich und aufgeregt."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Hochzeit bei Leonie Koch: Wer ist ihr Ehemann?

Im Oktober verlobte sich die RTL-Moderatorin mit ihrem jetzigen Ehemann. Eigentlich hätte die Hochzeit früher stattfinden sollen, wie RTL berichtet, aber aufgrund der Corona-Krise musste die Zeremonie verschoben werden.

Über den Ehemann von Leonie Koch ist bislang nichts bekannt. Auch auf den wenigen Pärchenfotos, welche die 35-Jährige bislang auf Instagram veröffentlichte, ist sein Gesicht nicht komplett zu sehen. Scheint so, als wolle da jemand nicht in die Öffentlichkeit.

So lief die Trauung bei "RTL Explosiv"-Moderatorin Leonie Koch

Wie RTL weiter berichtet, fand die Hochzeit von Leonie Koch im kleinen Kreis statt. 33 Gäste feierte mit dem Paar. Aufgrund der Pandemie hatten die Moderatorin und ihr Mann Termin und Örtlichkeit gewechselt. Allerdings sei bis zu zehn Tage vor der Trauung nicht klar gewesen, ob die beiden überhaupt in der neuen Location heiraten können.

Doch am Ende ging alles gut, die Zeremonie konnte wie geplant stattfinden. Auf Instagram gratulieren zahlreiche Kollegen wie Stephanie Brungs und Laura Dahm. RTL-Moderatorin Elena Bruhn schreibt in den Kommentaren: "So schön… niemals endende Liebe für euch."