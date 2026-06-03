Leonie Hanne feiert Junggesellinnenabschied mit Netflix-Star: "So dankbar für besondere Freundschaft"

Bevor Mode-Influencerin Leonie Hanne bald vor den Traualtar tritt, hat sie sich einen ganz besonderen Junggesellinnenabschied gegönnt – und der hätte glamouröser kaum sein können. In Paris feierte sie gemeinsam mit ihren engsten Freundinnen ein Wochenende voller Luxus, Stil und großer Emotionen.

Mit dabei waren unter anderem die Influencerinnen Jess Hunt, Theresa Obermoser, Milena Karl und Bettina Looney sowie Schauspielerin Ashley Park, die vor allem durch ihre Rolle als "Mindy Chen" in der Netflix-Erfolgsserie "Emily in Paris" international bekannt wurde. Mit Hanne verbindet sie eine enge Freundschaft.

Champagnerfahrt auf der Seine und Beauty-Momente im Luxus-Hotel

Ein Highlight des glamourösen Wochenendes war eine exklusive Bootsfahrt über die Seine. Bei Champagner und Macarons genossen die Freundinnen den Blick auf die Pariser Kulisse – perfekt gestylt und in eleganten Outfits, wie es zur Fashion-Welt von Leonie Hanne passt.

Leonie Hanne schippert bald in den Hafen der Ehe. Vorher wird mit den Freundinnen in Paris gefeiert. © Instagram

Auch abseits der Seine wurde es nicht weniger luxuriös: Im legendären Hôtel Plaza Athénée bereiteten sich die Freundinnen gemeinsam auf die Partynacht vor. Mit Beauty-Treatments, Augenpatches einer bekannten Münchner Skincare-Marke und viel guter Laune entstand eine Atmosphäre zwischen Spa-Routine und Vorfreude auf eine freudige Ladysnight in der französischen Hauptstadt.

Leonie Hanne und Ashley Park bereiten sich gemeinsam auf die Partynacht vor. © Instagram

Rührende Worte an enge Freundin Ashley Park

Besonders emotional zeigte sich Leonie Hanne in einer Liebeserklärung an Ashley Park. Die beiden verbindet eine enge Freundschaft und zahlreiche gemeinsame Reisen: "So dankbar für dich und unsere besondere Freundschaft. Wir sind gemeinsam um die Welt gereist: nach Lissabon (wo wir uns kennengelernt haben), Dubai, Los Angeles, New York, Positano, Capri, Ibiza, Paris, Rom und London. Ich hab dich unendlich lieb und bewundere dich von Herzen."

Leonie Hanne verteilt liebevoll kleine Geschenke an ihre Freundinnen. © Instagram

Hochzeit mit Alexander Galievsky

Privat rückt bereits der nächste große Schritt näher: Leonie Hanne wird ihren langjährigen Partner Alexander Galievsky heiraten. Die beiden lernten sich während ihres Studiums kennen und arbeiten seit vielen Jahren eng zusammen. Galievsky ist Fotograf, Kreativpartner und eine zentrale Stütze hinter Hannes erfolgreicher Karriere.

Glamouröser Abschied vom Single-Leben

Zwischen Luxus, Freundschaft und emotionalen Momenten zeigte sich der Junggesellinnenabschied in Paris als perfekt inszeniertes Stil-Event. Ob auf der Seine, im Hotel oder beim gemeinsamen Fertigmachen – Leonie Hanne und ihre Freundinnen präsentierten sich durchgehend makellos und stilsicher. Neben all dem Glamour bot das Wochenende aber auch viele persönliche Augenblicke vor Hannes nächstem großen Lebenskapitel.