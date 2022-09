Leonardo DiCaprio und Gigi Hadid: Sind die beiden offiziell ein Paar?

Zwischen Leonardo DiCaprio und Gigi Hadid soll es gefunkt haben. Ein Insider hat nun ausgeplaudert, dass die beiden angeblich "sehr glücklich" miteinander und offiziell ein Paar seien.

Gibt es zwischen Leonardo DiCaprio (47) und Gigi Hadid (27) mehr als nur eine Romanze? Glaubt man einem Insider, sind der Hollywoodstar und das Supermodel sogar offiziell ein Paar. eine nicht näher genannte Quelle: "Gigi und Leo sind ein echtes Paar. Sie hängen viel zusammen ab und sind sehr verliebt ineinander." Weiter verrät der Insider: "Die Dinge laufen gut zwischen ihnen und sie sind beide glücklich."

Erst vor wenigen Wochen wurde Leonardo DiCaprios Trennung von Model Camila Morrone (25) bekannt. Wann genau und aus welchem Grund die rund fünfjährige Beziehung scheiterte, ist nicht klar.

In Nachtclubs getroffen?

DiCaprio und Hadid sollen sich in den vergangenen Wochen und Monaten hauptsächlich in größeren Gruppen - beispielsweise in Nachtclubs - getroffen haben. in der vergangenen Woche ein Foto des Models und des Schauspielers, das im exklusiven Members-Only-Club "Casa Cipriani" in New York entstanden sein soll. DiCaprio und Hadid hätten auf der Party nah beieinandergesessen und er habe das Model von Zeit zu Zeit berührt. Eine offizielle Bestätigung der angeblichen Beziehung gibt es bisher nicht.

Gigi Hadid war zuvor mit dem ehemaligen One-Direction-Sänger Zayn Malik (29) liiert. Die beiden wurden 2020 Eltern ihrer Tochter Khai.