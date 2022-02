Leonardo DiCaprio, Kate Moss & Co.: Auf Safaritour im Doppeldeckerbus

Nach einer Luxus-Hochzeit in England haben mehrere Hollywoodstars eine Safaritour unternommen. Leonardo DiCaprio, Kate Moss, Orlando Bloom und weitere Promis schwangen sich für den Trip in einen Doppeldeckerbus.

Der Chefredakteur der britischen "Vogue", Edward Enninful (50), und sein Partner Alec Maxwell (41) haben am vergangenen Dienstag (22. Februar) eine wahre Luxus-Hochzeit gefeiert. Das Fest fand in dem Herrenhaus Longleat in der englischen Grafschaft Wiltshire statt, zahlreiche Stars waren eingeladen. waren etwa die Models Naomi Campbell (51) und Kate Moss (48) sowie die Modedesignerinnen Diane von Fürstenberg (75) und Victoria Beckham (47) unter den Gästen. Auch Schauspieler Idris Elba (49), Popsängerin Rihanna (34) und Formel-1-Star Lewis Hamilton (37) sollen zugegen gewesen sein.

Nach den Feierlichkeiten ging es offenbar munter weiter: Die Stars unternahmen einen für eine Luxus-Hochzeit eher ungewöhnlichen Ausflug. Ein Doppeldeckerbus im Zebrastreifen-Muster soll die Promis am Donnerstag abgeholt haben, um eine Safaritour zu unternehmen. Auf dem Gelände des Herrenhauses befindet sich der Wildtier- und Safaripark "Monkey Drive Thru". An der eineinhalbstündigen Fahrt sollen unter anderem Leonardo DiCaprio (47), Kate Moss und Orlando Bloom (45) teilgenommen haben, .

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Hochzeitslocation als Geschenk?

Das Herrenhaus ist im Besitz von Emma Thynn (35), Marquise von Bath, und ihrem Ehemann, Ceawlin Thynn (47), 8. Marquis von Bath. Laut der "Daily Mail" haben die beiden die Location nicht nur als Hochzeitsgeschenk zur Verfügung gestellt, sondern Emma Thynn soll die Trauung auch selbst durchgeführt haben.