Lenny Kravitz: Sein berühmter Schal kommt erneut groß raus

Musiker Lenny Kravitz hat seinen Fans eine große Freude bereitet und sich in den sozialen Medien mit seinem berühmten XXL-Schal gezeigt, der 2012 zum Internet-Hit wurde.

Lenny Kravitz (59) hat sich in einem ikonischen Look gezeigt. Auf einem Foto von Fotografin Mia Ross ist der Sänger mit einem dunkelbraunen XXL-Schal zu sehen, mit dem er vor rund einem Jahrzehnt für Furore sorgte. Dazu trug er eine farblich passende Lederjacke, Jeans und eine Statement-Sonnenbrille. Zudem läutete er mit dem Look sein TikTok-Debüt ein. auf der Videoplattform läuft der Musiker mit dem besonderen Accessoire eine Straße entlang und erklärt in die Kamera: "Schnapp dir deinen großen Schal, es ist der erste Herbsttag."

"Das ist eine Decke!"

Der große Schal wurde durch ein Foto aus dem Jahr 2012 berühmt, auf dem Paparazzi Kravitz mit dem überdimensionalen Accessoire auf der Straße eingefangen hatten. Danach wurde das Bild zum Internet-Hit und für Memes genutzt, auf denen unter anderem der Schal bearbeitet und noch größer gemacht wurde.

2018 erklärte Kravitz mit Talkshow-Host Jimmy Fallon (49) zur Entstehung des Bildes: "Ich lebe auf den Bahamas, ich bin an heißes Wetter gewöhnt und ich musste in den Laden gehen, ich wollte ein paar Lebensmittel kaufen und ich dachte, ich werfe mir einen kleinen Schal um, um meinen Hals zu schützen, und das ist der Schal, den ich hatte." Fallon brach in Lachen aus und antwortete: "Aber Lenny, das ist kein Schal, das ist eine Decke!"

Mit seiner aktuellen Outfit-Hommage sorgte Kravitz für große Begeisterung. "Ich liebe dieses Bild", schrieb etwa Model Tyra Banks (49) unter den Instagram-Beitrag. "Mein Lieblingsschal", kommentierte Schauspieler Evan Ross (35) und Musiker Questlove (52) betonte: "Brauche den!"