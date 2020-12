Lena Gercke zeigt sich hüllenlos und ungeschminkt

Für ihre Fans hat Lena Gercke ein vorweihnachtliches Geschenk: Auf Instagram präsentiert sich das Model komplett hüllenlos und ungeschminkt.

Normalerweise kennt man Lena Gercke nur top gestylt – Make-up und Outfit sitzen beim Model immer perfekt. Jetzt hat die 32-Jährige aber eine Ausnahme gemacht und sich ihren Fans auf Instagram nackt gezeigt.

Lena Gercke unbekleidet: So sieht sie sechs Monate nach der Geburt ihrer Tochter aus

In ihrer Story posiert die erste GNTM-Gewinnerin komplett unbekleidet auf ihrem Bett. Dazu schreibt sie: "Nur noch 4 Mal schlafen." Freut sich da jemand etwa auf Weihnachten?

Nackte Lena Gercke: Sie präsentiert sich ihren Fans im Eva-Kostüm. © instagram/lenagercke

Lena Gercke ungeschminkt: "Hab das erste Mal seit sechs Monaten durchgeschlafen"

Auch ohne Make-up traut sich Lena Gercke vor die Kamera. © instagram/lenagercke

Kurz darauf zeigt sich Lena Gercke ebenfalls in ihrer Instagram-Story komplett ungeschminkt. Die "The Voice of Germany"-Moderatorin strahlt in die Kamera und erzählt: "Ich glaube, ich hab heute das erste Mal seit sechs Monaten durch- und ausgeschlafen. [...] Irgendwie bin ich deshalb heute total verpeilt."

Im Juli dieses Jahres ist Lena Gercke zum ersten Mal Mutter geworden. Mit Freund Dustin Schöne hat sie die gemeinsame Tochter Zoe.