Lena Gercke privat: Wer ist ihr Freund Dustin Schöne?

Lena Gercke ist seit ihrem Gewinn bei GNTM nicht mehr aus der deutschen Medienlandschaft wegzudenken. Aber wie lebt sie eigentlich privat? Und wie läuft es mit Freund Dustin Schöne, mit dem sie eine Tochter hat?

Lena Gercke gewann 2006 die erste Staffel von "Germany's Next Topmodel". Seitdem hat sie viel Erfahrung auf dem Laufsteg und im TV sammeln können und steht mittlerweile auch als Moderatorin vor der Kamera.

Lena Gercke ist Mama: Wann zeigt sie ihre Tochter Zoe?

Am 12. Januar 2020 veröffentlichte Lena Gercke auf Instagram ein Foto ihres Babybauchs und bestätigte damit ihre Schwangerschaft. Vater ist der Regisseur Dustin Schöne. Ihre Tochter Zoe kam am 10. Juli 2020 zur Welt. "Drei ist eine Familie. Willkommen auf der Welt, Baby Zoe", schrieb das Model zu einem Foto, dass den Fuß ihrer Tochter zeigt.

Bislang hat Lena Gercke die kleine Zoe noch nicht auf Instagram präsentiert. Ob sie ihre Tochter irgendwann zeigen wird, ist nicht bekannt. Vielleicht eifert sie Model-Mama Heidi Klum nach, deren Tochter Leni sich erst ab ihrem 16. Lebensjahr öffentlich präsentieren durfte.

Dustin Schöne: Wer ist der Freund von Lena Gercke?

Im April 2019 machte Lena Gercke die Beziehung mit Dustin Schöne (34) öffentlich. Der schöne Dustin ist seit 2010 Regisseur und Inhaber der Produktionsfirma saltwaterfilms, die in Düsseldorf sitzt und in der Vergangenheit schon Werbefilme für namhafte Kunden wie BMW, Mercedes und Samsung gemacht hat. Auch das Musikvideo zu Tim Bendzkos Song "Hoch" hat Schönes Firma produziert. Der 34-Jährige war bei der Bundeswehr, studierte BWL und war auch als Redakteur bei zwei Angel-Magazinen beschäftigt.

Dustin angelte sich Lena

Wie Lena ist Dustin ein echter Naturbursche: Mit nur drei Jahren hielt der gebürtige Berliner zum ersten Mal eine Angeln in der Hand, auf Instagram teilt er immer wieder Bilder, die ihn in atemberaubenden Naturkulissen bei seiner großen Leidenschaft zeigen. Als professioneller Angler gewann er außerdem einige Wettbewerbe: den YouTube Predator Cup und den World Predator Classic. 2018 gründete Dustin, der als Sohn einer Biologie-Lehrerin in Berlin aufwuchs, außerdem seine eigene Angelmarke "Nays", die Gummiköder zum Angeln herstellt.

Exfreunde von Lena Gercke

Endlich hat Lena Gercke mit Dustin Schöne ihr Liebes-Glück gefunden. Nach Jay Khan und Sami Khedira war die attraktive Blondine zuletzt mit Kilian Müller-Wohlfahrt liiert.