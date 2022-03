Leibwächter kracht in Prinzessin Marys Auto

Torben Vigh sollte als Leibwächter für die Sicherheit der Königsfamilie sorgen - und brachte dagegen einmal zwei Mitglieder sogar selbst in Gefahr.

Torben Vigh hat mehrere Jahrzehnte als Leibwächter für das dänische Königshaus gearbeitet. In seinem Buch "Mine 30 aar som livvagt" (dt.: "Meine 30 Jahre als Leibwächter") gibt er nun zu: Er ist in der Zeit selber fast zur Gefahr für ein Mitglied der Königsfamilie geworden.

Leibwächter rammt Auto von Prinzessin Mary

Der Vorfall soll 2014 passiert sein, Prinzessin Mary (50) brachte damals ihren Sohn Christian (16) zur Schule in Hellerup im Großraum Kopenhagen. Vigh schildert laut die Situation wie folgt: "Es regnete stark und ich fuhr wie üblich dicht vor dem Auto vor mir, um zu verhindern, dass sich andere Autos hinter dem VIP-Auto einfädelten, was unseren Abstand vergrößert hätte. Plötzlich bremste die Kronprinzessin bei einer gelben Ampel und ich schaffte es nicht mehr, zu reagieren. Der leichte Tesla aus Aluminium hatte einen kürzeren Bremsweg als mein schwerer Land Rover, vor allem auf dem glatten Untergrund. Zum ersten Mal in meinem Berufsleben hatte ich meinen eigenen VIP angefahren."

Nach dem Vorfall fuhren beide an den Straßenrand, Vigh entschuldigte sich und stellte sicher, dass nichts passiert war. Mary und ihr Sohn waren wohl unverletzt, das Auto der Prinzessin hatte den Unfall hingegen nicht so unbeschadet überstanden: "Sie sah nicht sehr glücklich aus, als sie das Heck des Wagens inspizierte", erklärt der Ex-Leibwächter. Der Tesla gehörte laut Vigh nämlich dem Kronprinzen.