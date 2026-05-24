Legendäre Notiz und kein Neid unter Freunden: Diese Bewunderung ist die korrekte WWM-Lösung

Wenn Künstler zeitgleich leben, gönnen sie einander große Erfolge im besten Fall. In der aktuellen Folge von "Wer wird Millionär?" fragt Günther Jauch nach einer konkreten Künstlerfreundschaft und einem bedeutenden Werk. Was ist die richtige Antwort?

Wer bei "Wer wird Millionär?" um das große Geld spielt, braucht einen kühlen Kopf, Glück und ein breites Allgemeinwissen. In der aktuellen Folge gelingt der Destillateurin Franca Spirgatis der Sprung auf den Ratestuhl. Die Schnaps-Expertin muss mit nüchternem Geist den Fragenkatalog von Günther Jauch (69) bewältigen. An einer Stelle wird es kunstgeschichtlich: Während die Kandidatin noch über bedeutende Künstlerfreundschaften grübelt, verrät die AZ hier die richtige Lösung.

"Wer wird Millionär?": Kandidatin spielt um 64.000 Euro Gewinnsumme

Franca Spirgatis kann ihr Glück kaum fassen, als sie in der aktuellen Folge von "Wer wird Millionär" auf dem Ratestuhl Platz nehmen darf. Doch Günther Jauch verschenkt das große Geld nicht einfach. Für 64.000 Euro möchte er von der Kandidatin wissen:

Bloß kein Neid unter Freunden: Wer kommentierte was angeblich mit der legendären Notiz, es sei leider nicht von ihm?

A: van Gogh die "Mona Lisa"

B: Brahms den "Donauwalzer"

C: Eiffel die Golden Gate Bridge

D: Goethe Schillers erstes Kind

Das Bauchgefühl lenkt die Kandidatin in Richtung von Lösung D: Goethe Schillers erstes Kind, da sie um die bedeutende Freundschaft zwischen dem Dichter-Duo weiß. Der 50:50-Joker reduziert die Lösungsmöglichkeiten jedoch auf B: Brahms den "Donauwalzer" und C: Eiffel die Golden Gate Bridge. Welche dieser Künstler lebten zeitgleich und waren freundschaftlich verbunden? Weder der Publikumsjoker noch der Telefonjoker können Franca Spirgatis eine eindeutige Tendenz liefern. Daher streicht sie schließlich freiwillig die Segel.

Günther Jauch erklärt: Dieser Künstler bewunderte berühmten Freund

Franca Spirgatis hätte letztendlich zu Lösungsmöglichkeit C: Eiffel die Golden Gate Bridge tendiert. Doch wie Günther Jauch erklärt, sei es gut gewesen, dass sie vorzeitig aufgegeben hat. Denn: Als die Golden Gate Bridge 1937 eröffnet wurde, war Gustave Eiffel bereits mehr als zehn Jahre tot und kann das Bauwerk demzufolge nicht gekannt haben. Die richtige Lösung lautet somit B: Brahms den "Donauwalzer". Dieser wurde 1866 von Johann Strauss komponiert, Johannes Brahms lebte zur gleichen Zeit.