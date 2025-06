Legendäre Birkin Bag von Jane Birkin wird versteigert!

Für Modefans ein echtes Highlight: Das Original der legendären Birkin Bag von Jane Birkin wird versteigert. Das ikonische Luxus-Accessoire kommt im Juli bei Sotheby's in Paris unter den Hammer.

Eine Handtasche, die Modegeschichte schrieb, steht vor ihrem großen Auftritt in einem Auktionshaus. Am 10. Juli versteigert Sotheby's in Paris die originale Hermès Birkin Bag - jenes Modell, das als Vorlage für das wohl begehrteste Luxusaccessoire der Modewelt dient. Ein echter Coup für Sammler und Fashion-Fans.

Entstehungsgeschichte auf einem Flug

"Es ist offiziell: Jane Birkins originale Hermès Birkin Bag wird bei Sotheby's Paris versteigert", teilt das Auktionshaus mit. Zur Geschichte der Tasche wird erklärt: "Eine zufällige Begegnung zwischen Jane Birkin und dem damaligen Hermès-CEO Jean-Louis Dumas auf einem Flug im Jahr 1984 war der Auslöser für die Kreation einer Handtasche, die den Lauf der Modegeschichte verändern sollte."

Die nach der britisch-französischen Schauspielerin und Sängerin Jane Birkin (1946-2023) benannte Handtasche ist zum Statussymbol geworden. Viele Modefans sehen sie aufgrund des hohen Preises und des erschwerten Kaufs auch als Wertanlage. Auf dem Flug äußerte Birkin während des Gesprächs mit Dumas den Wunsch nach einer Tasche, die "halb so groß wie mein Koffer" sein sollte. Dumas forderte sie auf, ihre Vorstellung zu skizzieren - und so entstand der erste Entwurf auf einer Spucktüte im Flugzeug.

"Dieses legendäre Accessoire wird am 10. Juli im Rahmen der Pariser Couture-Woche bei #SothebysParis die Hauptattraktion unserer Versteigerung von Modeikonen sein", heißt es vom Auktionshaus weiter. "Sie können es während der Luxury Sales bei #SothebysNewYork vom 6. bis 12. Juni in einer kostenlosen, öffentlichen Ausstellung bewundern."

, die nun versteigert wird, unterscheidet sich in sieben wesentlichen Punkten von allen späteren Versionen. Größe, Metallringe, Messingbeschläge, Schulterriemen, Reißverschluss und Bodennieten machen diesen Prototyp einzigartig. Besonders markant sind die Initialen "J.B." auf der Frontklappe sowie ein Nagelknipser, der am Schulterriemen befestigt ist. Morgane Halimi, die bei Sotheby's für Handtaschen und Mode zuständig ist, beschreibt das Stück als einen jener seltenen Momente in der Modewelt, "in denen ein Gegenstand Trends überwindet und zur Legende wird".

Das Auktionshaus Sotheby's hält sich bezüglich der erwarteten Verkaufssumme bedeckt. Halimi deutet jedoch an, dass die Tasche das Potenzial hat, "Rekorde neu zu definieren". Die Vergleiche mit anderen legendären Auktionsstücken wie Prinzessin Dianas (1961-1997) "Schaf"-Pullover oder Freddie Mercurys (1946-1991) Krone unterstreichen die außergewöhnliche Bedeutung des Stücks.