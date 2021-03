Legales Business: Seth Rogen baut sein Cannabis-Imperium aus

Schauspieler Seth Rogen baut seinen legalen Cannabis-Handel aus. Auf Twitter verrät er Details zu dem neuen Meilenstein seiner Firma.

Schauspieler und Filmemacher Seth Rogen (38) weitet seine Geschäfte aus: Gemeinsam mit seinem Kollegen Evan Goldberg (38) verkauft er ab sofort sein Cannabis auch in den Vereinigten Staaten. In Kanada, dem Heimatland der Neu-Unternehmer, ist der Anbau, Verkauf und Konsum von Marihuana unter bestimmten Voraussetzungen seit Oktober 2018 legal. Ende März 2019 hatten die beiden deshalb unter dem Namen "Houseplant" ihren neuen Geschätszweig begonnen. freut sich Rogen in einem Video über den neuen Schritt seiner Firma. "Vor zehn Jahren hatte ich den Traum von meiner eigenen Cannabis-Firma. Und jetzt sind wir ab nächster Woche in Kalifornien vertreten", schreibt der Schauspieler dazu stolz in seinem Tweet.

Rogen setzt sich seit Jahren für Cannabis und dessen vollumfängliche Legalisierung ein, viele seiner Filme behandeln auch das Thema. Rogen und Goldberg, die mit ihrer Firma auch über die Droge aufklären wollen, sind nicht die ersten Promis, die in das legale Cannabis-Geschäft eingestiegen sind. Auch Rapper Snoop Dogg (49), Sänger Willie Nelson (87) oder Schauspielerin Whoopi Goldberg (65) investierten bereits in Cannabis-Produkte.

