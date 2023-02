LeBron James: Sein steiniger Weg an die NBA-Spitze

LeBron James hat einen neuen Punkterekord in der NBA aufgestellt. So hat sich der Lakers-Spieler aus einem Armenviertel in Ohio an die Spitze der Basketball-Welt gekämpft.

LeBron James (38) von den Los Angeles Lakers erzielte am Dienstag (Ortszeit) im Spiel gegen Oklahoma City Thunder 38 Punkte und steht damit bei 38.390 Punkten in der NBA. Den Rekord von 1984 von Kareem Abdul-Jabbar (75), der seine Karriere 1989 mit 38.387 Punkten beendete, hat der 2,06 Meter große Spieler damit geknackt. Wie wichtig Familie und Freunde auf seinem Weg an die NBA-Spitze waren, machte James nach dem entscheidenden Wurf deutlich: "Ohne eure Hilfe, eure Leidenschaft und eure Opfer, die ihr gebracht habt, um mich an diesen Punkt zu bringen, wäre ich nicht ich selbst."

"Sie ist ein Champion"

LeBron Raymone James Sr. kam am 30. Dezember 1984 in der Industriestadt Akron, Ohio, als Einzelkind zur Welt. Seine Mutter Gloria war zu dem Zeitpunkt erst 16 Jahre alt und hatte noch keinen Highschool-Abschluss. Der leibliche Vater von LeBron verließ sie vor der Geburt, sodass sie ihren Sohn alleine in einem Armenviertel großzog und bei ihrer eigenen Mutter lebte. "Vom ersten Tag an hatte ich immer eine Mutter und einen Vater in meiner Mutter", erzählte LeBron James 2014 mit Journalistin Maria Shriver (67). "Ich war nie ein Kind, das fragte: 'Wo ist mein Vater?' Sie hat mir so viel Kraft gegeben, dass ich nicht einmal mehr darüber nachdenken musste. Sie ist definitiv ein Champion."

Als LeBron James drei Jahre alt war, starb seine Großmutter und er zog in den darauffolgenden drei Jahren zwölf Mal mit seiner Mutter um. "Es gab definitiv Zeiten, in denen wir nicht glaubten, dass wir es bis zum nächsten Tag schaffen würden, aber wir glaubten, dass der Mann da oben eine Berufung für uns als Familie hatte", erzählt der Basketball-Star. "Und meine Mutter akzeptierte einfach nie ein 'Nein, das ist nicht zu schaffen'." Mit neun Jahren wurde er von Gloria in die Obhut seines Football-Coaches Frank Walker gegeben, um ihm eine stabilere Umgebung zu bieten. In der Familie kam James dann auch erstmals mit dem Basketballsport in Berührung.

Später bekam er ein Stipendium an der St. Vincent-St. Mary High School und wurde als großes, wenn nicht größtes, Basketball-Talent gefeiert. Für die Fighting Irish stand der heutige Forward erst als Point Guard auf dem Court und führte später das Team an. Mehrmals wurde er zum "Mr. Basketball" von Ohio geehrt und wurde bereits 2002 von der "Sports Illustrated" als "The Chosen One" bezeichnet. 2003 verkündete James, dass er die College-Ausbildung überspringen und sich direkt für den NBA-Draft anmelden wird. Als Spieler der Cleveland Cavaliers knackte er Rekorde um Rekorde. Ein Beispiel: 2008 erreichte er im Alter von 23 Jahren und 59 Tagen als jüngster Spieler aller Zeiten in der NBA mehr als 10.000 Punkte. 2010 wechselte er zu den Miami Heat, 2014 kehrte er zu den Cavaliers zurück. 2018 gab er seinen Wechsel zu den Los Angeles Lakers bekannt. Aktuell befindet sich James in seiner 20. NBA-Saison. Er holte bis dato vier NBA-Titel, wurde vier Mal zum MVP (wertvollster Spieler) ernannt und feierte 2008 und 2012 mit Team USA den Olympiasieg.

Mit dem Sohnemann in der NBA?

Heute ist LeBron James nicht nur ein erfolgreicher Basketball-Star, sondern auch Vater von zwei Söhnen und einer Tochter. LeBron "Bronny" Jr. ist 18 Jahre alt, Bryce Maximus 15 und Zhuri Nova acht. Seine Söhne stehen . James, der seit 2013 mit seiner Ehefrau und Highschool-Liebe Savannah verheiratet ist, hat bereits mehrfach öffentlich seinen Wunsch bekundet, eines Tages mit Bronny in der NBA zu spielen. Als Vater versucht er sich an seiner Mutter ein Beispiel zu nehmen, erklärte er im Interview mit Shriver. "Das Wichtigste, was man einem Kind geben kann, ist Liebe und Aufmerksamkeit, und das hat mir meine Mutter gegeben. Ich habe mir nie Sorgen um etwas machen müssen."

