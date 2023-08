LeBron James: Das steckte hinter Sohn Bronnys Herzstillstand

LeBron James' Sohn Bronny brach Ende Juli beim Basketballtraining zusammen, der 18-Jährige erlitt einen Herzstillstand. Jetzt ist bekannt, welche Diagnose die Ärzte ihm stellten.

Rund einen Monat nach dem Herzstillstand von NBA-Star LeBron James' (38) Sohn Bronny (18) während eines Basketballtrainings ist nun offenbar klar, wie es dazu kam, dass das Herz des 18-Jährigen plötzlich aufhörte zu schlagen.

, erklärte ein Sprecher, dass die "wahrscheinliche Ursache" für den Herzstillstand ein "anatomisch und funktionell bedeutsamer, angeborener Herzfehler" sei. Die Diagnose habe Bronny James nach einer umfassenden Erstuntersuchung im Cedars Sinai Medical Center und Folgeuntersuchungen in der Mayo Clinic erhalten.

Herzstillstand beim Training

Bronny James erlitt Ende Juli 2023 während eines regulären Trainings für die University of Southern California unerwartet einen Herzinfarkt mit nachfolgendem Herzstillstand. Anschließend wurde der College-Athlet auf der Intensivstation des Cedars Sinai Medical Center in Los Angeles behandelt.

Der 18-Jährige ist der älteste Sohn von LeBron James und seiner Highschool-Liebe Savannah James (36). Die beiden sind seit 2013 verheiratet und haben neben Bronny noch einen weiteren Sohn sowie eine Tochter.

Ist eine Rückkehr zum Basketball möglich?

Der Sprecher der Familie fügte hinzu, dass die Erkrankung "behandelt werden kann und wird". Die Familie des 18-Jährigen sei "sehr zuversichtlich", dass er sich "vollständig erholen" werde, heißt es weiter. Eine Rückkehr zum Basketball "in sehr naher Zukunft" sei nicht ausgeschlossen. "Wir werden die Medien weiterhin auf dem Laufenden halten und die Bitte der Familie um Privatsphäre respektvoll wiederholen", zitiert "Page Six" weiter aus dem Statement.

Eine hoffnungsvolle Prognose für den 18-Jährigen, der auf gutem Weg ist, in die Fußstapfen seines berühmten Vaters zu treten. Nach einer erfolgreichen Highschool-Basketballkarriere entschied er sich, an der University of Southern California College-Basketball zu spielen und zu studieren. Mehrere Colleges hatten um den Nachwuchsspieler gebuhlt. , dass er bereits 2024 in die NBA einsteigen könnte.