Wie lebt man eigentlich als Kind einer Formel-1-Legende? Michael Schumachers Sohn Mick gibt einen Einblick in sein Zuhause in der Schweiz. Der 26-Jährige verrät auch, wie man sich seinen aktuellen Alltag in Genf vorstellen darf.

Bei Mick Schumacher (26) wurde zuletzt über eine mögliche Rückkehr in die Formel 1 gemunkelt. Der Rennfahrer und Sohn von Michael Schumacher (56) ging zuletzt 2022 in der Königsklasse des Motorsports an den Start. Seit 2024 fährt er in der Langstrecken-Weltmeisterschaft der Fédération Internationale de l'Automobile, in der er auf bisherigen Erfolgen aufbauen möchte. Wenn er sich nicht gerade auf der Rennstrecke befindet, verbringt der 26-jährige Sohn von Michael Schumacher gern Zeit in seinem Wohnort Genf in der Schweiz. Nun gewährt Schumacher Einblicke in seinen Alltag abseits der Öffentlichkeit – und zeigt zudem, wie es in den eigenen vier Wänden aussieht.

Mick Schumacher gewährt privaten Einblick: So lebt er in der Schweiz

Wie seine Schwester Gina (28), die kürzlich zum ersten Mal Mutter geworden ist, lebt Mick längst nicht mehr bei seinen Eltern Corinna (56) und Michael Schumacher. In einem nimmt der 26-Jährige seine Fans jetzt mit in seinen typischen Wochenendtag und zeigt auch die Wohnung. Zu Beginn des Clips mit dem Titel "Ein Wochenende zu Hause" spricht er zu seinen Fans in die Kamera, während er auf einem beige-weißen Sofa sitzt. Im Hintergrund sieht man eine helle Wand und helle Vorhänge – generell wurde bei der Einrichtung wohl auf warme Weißtöne gesetzt. Golfen zählt zu Schumachers liebsten Hobbys, wie der 26-Jährige mit einem Grinsen im Gesicht durchklingen lässt. Nach einem kurzen Trip zum Golfplatz geht es für Schumacher zurück in die Wohnung, wo er einen weiteren Einblick teilt.

Work-out und Fallschirmsprung: Sportprogramm für Sohn von Michael Schumacher

Mick Schumacher krault im Video seine Hündin Angie, einen Australian Shepherd, während im Hintergrund schwarze Tische und ein weißer Plüschsessel zu sehen sind. Helle Teppiche bedecken den Fußboden. In einem Fitnessraum geht der 26-Jährige anschließend seinem täglichen Work-out nach – zahlreiche Hanteln und eine Fitnessbank zählen zur Ausstattung. Für einen Adrenalinkick geht es für Schumacher anschließend hoch hinaus. Der Rennfahrer zeigt sich beim Fallschirmsprung. Nach der Landung meint er: "Das hat Spaß gemacht." Und Schumacher betont: "Ich liebe es, bei Sonnenschein draußen zu sein."

Hier genießt Mick Schumacher einen "faszinierenden Ausblick"

Mick Schumacher weiß offenbar ganz genau, wie ein für ihn perfekter Tag zu enden hat. Mit seiner Hündin im Schlepptau fährt der 26-Jährige zu einem Aussichtspunkt, wo er den Sonnenuntergang genießt. Von dort aus könne man "drei verschiedene Länder" beobachten, erklärt Schumacher stolz: "Man sieht Frankreich, Italien und die Schweiz." Schumacher liebe es, mit einem "faszinierenden Ausblick" spazieren zu gehen. Ob ihn seine Freundin Laila Hasanovic (24) gelegentlich bei seinen Spaziergängen begleitet? Oder sind die beiden längst getrennt? Seit Wochen gibt es Gerüchte über ein Liebes-Aus.

Bereits seit zwei Monaten versorgt Mick Schumacher seine Fans mit YouTube-Videos. In einem Clip, den er Ende April veröffentlichte, nahm der 26-Jährige seine Follower mit auf die Rennstrecke. Auch bei einem Trip nach Australien ließ er sich filmen. Anscheinend hat der Rennfahrer Gefallen daran gefunden, sein Leben auf Social Media zu präsentieren. Die Fans dürfen gespannt sein, welche Einblicke sie künftig noch erwarten.