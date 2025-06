Leah Remini: So steht es um ihre Freundschaft mit Jennifer Lopez

In den vergangenen Jahren machten immer wieder Gerüchte die Runde, die ehemals besten Freundinnen Leah Remini und Jennifer Lopez hätten sich entfremdet. In einem aktuellen Interview spricht die Schauspielerin nun offen darüber, wie es um ihre Freundschaft wirklich steht.

Leah Remini (54) hat sich zu ihrer Freundschaft mit Jennifer Lopez (55) geäußert. Die beiden Schauspielerinnen sind bereits seit über 20 Jahren eng befreundet. In den vergangenen Jahren kamen jedoch immer wieder Gerüchte auf, die beiden hätten sich zunehmend entfremdet - nicht zuletzt, weil Remini 2022 bei der Hochzeit von Lopez und Ben Affleck (52) nicht anwesend war. stellt Remini nun jedoch klar: Die Freundschaft besteht bis heute.

"Direkt nach der Scheidung schrieben wir uns liebevolle Nachrichten voller Unterstützung", erklärt Remini jetzt im Gespräch mit dem US-Magazin. Die Schauspielerin hatte im August 2024 ihr Ehe-Aus mit Angelo Pagán (57) nach 28 gemeinsamen Jahren öffentlich gemacht. Auch Jennifer Lopez trennte sich im selben Jahr von Ben Affleck - nach nur zwei Jahren Ehe.

Leah Remini: "Freundschaften schwanken"

Außerdem stellte die "King of Queens"-Darstellerin klar, dass es zwischen ihr und Jennifer Lopez nie zu einem Bruch gekommen sei. "Manchmal spricht man nicht mehr jeden Tag mit den Leuten, aber das bedeutet nicht, dass die Liebe verloren ist. Freundschaften schwanken. Das bedeutet nicht, dass wir uns zerstritten haben", so Remini. Sie schätze all ihre Freundschaften und "habe viele Freunde, mit denen ich nicht jeden Tag rede".

Sängerin unterstützte Leah Remini bei Scientology-Austritt

Leah Remini und Jennifer Lopez lernten sich 2004 bei einer Veranstaltung kennen und galten seither als enge Freundinnen. Besonders in einer schwierigen Phase stand Lopez ihrer Freundin zur Seite: 2013 verließ Remini nach fast 35 Jahren die Scientology-Organisation - ein Schritt, bei dem sie von der Sängerin unterstützt wurde. Zwei Jahre später erzählte Remini im Gespräch mit dem "People"-Magazin, wie viel ihr Lopez in dieser Zeit bedeutete: "Sie sagte mir, ich solle die guten Dinge behalten und mit der Liebe weitermachen. Sie urteilt nicht."