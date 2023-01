"Laverne & Shirley"-Star Cindy Williams ist gestorben

Cindy Williams ist tot. Die US-Schauspielerin, die unter anderem durch die TV-Serie "Laverne & Shirley" bekannt wurde, ist im Alter von 75 Jahren verstorben.

US-Schauspielerin Cindy Williams (1947-2023), die durch ihre Rolle der Shirley Feeney in der beliebten Sitcom "Laverne & Shirley" bekannt wurde, ist gestorben. Williams wurde 75 Jahre alt.

Sie sei nach kurzer Krankheit gestorben, heißt es dem Bericht zufolge in der Erklärung von Williams' Kindern Zak und Emily Hudson. "Der Tod unserer liebenswürdigen, urkomischen Mutter Cindy Williams hat uns unüberwindbare Traurigkeit gebracht, die niemals wirklich ausgedrückt werden könnte", so die Familie in dem Statement. "Sie zu kennen und zu lieben, war unsere Freude und unser Privileg. Sie war einzigartig, schön, großzügig und besaß einen brillanten Sinn für Humor und einen glänzenden Geist, den alle liebten."

Cindy Williams hatte eine lange Karriere

Cindy Williams' Karriere erstreckte sich über sechs Jahrzehnte, vor allem ihre Rolle im "Happy Days"-Spin-off "Laverne & Shirley" bleibt in Erinnerung. In der Serie spielte sie neben Penny Marshall (1943-2018) von 1976 bis 1983 acht Staffeln lang eine der Hauptrollen.

Cindy Williams trat auch in mehreren wichtigen Filmen auf, unter anderem spielte sie 1973 in George Lucas' (78) Streifen "American Graffiti" mit, der ihr eine Nominierung für die British Academy Film Awards als beste Nebendarstellerin einbrachte. Williams hatte zudem Rollen in den gefeierten Filmen "Reisen mit meiner Tante" von George Cukor (1899-1983) im Jahr 1972 und "Der Dialog" von Regisseur Francis Ford Coppola (83) im Jahr 1974.

Zu den Stars, die öffentlich um Cindy Williams trauern, gehören etwa Henry Winkler (77), Michael McKean (75), Ron Howard (68) oder Jamie Lee Curtis (64). : "Cindy war außergewöhnlich! So eine großartige, natürliche Komikerin. So offen. So ein schlimmer Verlust."

