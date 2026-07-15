Laura Wontorra zeigt neuen Freund: Liebesfotos mit Riccardo Basile aus den Hamptons

Laura Wontora zeigt ihr Liebesglück mit Riccardo Basile. Die Sportmoderatorin teilte jetzt neue Pärchenfotos aus den Hamptons auf Instagram.

Laura Wontorra und Riccardo Basile im Juni 2023 - inzwischen sind die beiden ein Paar,

Laura Wontorra (37) und Riccardo Basile (34) schweben offenbar auf Wolke sieben - und lassen ihre Fans jetzt immer mehr daran teilhaben. Die Sportmoderatorin hat neue Fotos geteilt, auf denen sie erstmals mehrere gemeinsame Momente mit ihrem Partner zeigt.

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Auf einem der Bilder posiert Wontorra zunächst allein auf einer Bank. Die Moderatorin trägt eine schwarze Shorts und eine weiße Jacke, aufgenommen wurde der Schnappschuss in den Hamptons. Beim Weiterklicken folgt dann die Überraschung: Genau an diesem Ort zeigt sie sich auch mit Riccardo Basile. Das Paar sitzt gemeinsam an einem Tisch, der 34-Jährige hat seinen Arm liebevoll um seine Freundin gelegt. Ein weiteres Foto zeigt die beiden entspannt am Strand.

Die Aufnahmen sorgen auch bei prominenten Freundinnen für Begeisterung. Lena Gercke kommentierte unter dem Beitrag: "Du strahlst". Auch Frauke Ludowig, Ina Aogo und Evelyn Burdecki reagierten mit Herzaugen-Emojis, Palina Rojinski hinterließ ein rotes Herz.

Laura Wontorra und Riccardo Basile machten ihre Liebe im Juni öffentlich

Lange hatten die beiden ihre Beziehung nicht offiziell bestätigt. Zuvor hatten Fans vor allem bemerkt, dass Wontorra und Basile ähnliche Orte auf Instagram zeigten, gemeinsame Bilder aber ausblieben. Ende Juni berichteten schließlich RTL und die "Bild"-Zeitung übereinstimmend, dass die beiden ein Paar sind. Kurz darauf bestätigten die Sportjournalisten ihre Beziehung.

Aktuell begleitet Basile seine Freundin offenbar auch während ihres beruflichen Aufenthalts in den USA. Wontorra ist dort für die Fußball-Weltmeisterschaft im Einsatz.

Die beiden kennen sich bereits seit vielen Jahren aus der Sportbranche. Riccardo Basile steht seit 2017 für Sky Deutschland vor der Kamera und war unter anderem Co-Moderator der Fußball-Talkshow von Jörg Wontorra, dem Vater von Laura Wontorra.

Wontorra war zuvor mit Fußballprofi Simon Zoller liiert. Das Paar heiratete 2016, im November 2022 wurde die Trennung bekannt. Basile war von Ende 2019 bis September 2022 mit der ehemaligen "Bachelor"-Gewinnerin Clea-Lacy Juhn zusammen. Später folgte eine Beziehung mit Sportmodel Chiara Alina Kohlmann-Kaiser.