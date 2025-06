Laura Wontorra: Work-Life-Balance ist "größte Baustelle"

Sportmoderatorin Laura Wontorra kämpft mit dem Spagat zwischen Beruf und Privatleben. Nach der intensiven Bundesliga-Saison stehen bereits die nächsten TV-Formate an. Doch im Juli möchte sie richtig abschalten.

Laura Wontorra (36) lebt im permanenten Turbomodus. Die Moderatorin hat in einem ehrlich zugegeben, was viele Menschen kennen: "Ich würde sagen, die größte Baustelle in meinem Leben ist die Work-Life-Balance." Nach einer intensiven Bundesliga-Saison und der Icon-League stehen bereits die nächsten RTL-Formate auf dem Programm - diesmal abseits des Sports mit "Ninja Warrior" und "Grill den Henssler".

Wie extrem ihr Arbeitsalltag manchmal wird, zeigt eine Anekdote vom jüngsten Pokalwochenende. Ihr Bruder musste die völlig eingespannte Moderatorin nach Feierabend daran erinnern, überhaupt etwas zu essen. "Also sind wir Mitternacht an ein Büdchen und haben uns geschwisterlich noch Pommes geteilt. Das hat Spaß gemacht, geht aber nicht jeden Tag", erzählt Wontorra.

Verzicht als Erfolgsrezept

Diese "hohe Pace" sieht die 36-Jährige jedoch als entscheidenden Baustein ihres Erfolgs. "Egal, welchen Job du auch machst, ich glaube, dass du Interesse weckst, wenn du gut bist. Mein Anspruch ist es, gut zu sein. Und dafür übe ich mich auch in Verzicht", erklärt sie ihre Philosophie. Den Vergleich mit Spitzensportlern zieht sie bewusst: "Fragen Sie mal die ganz großen Sportler, die sind und waren bereit, auf Dinge zu verzichten - und sind eben nicht so gut darin, eine gute Work-Life-Balance hinzubekommen."

Als Ausgleich zum stressigen Alltag verbringt sie gerne Zeit mit ihrem Hund. Und es gibt Hoffnung: Für den Juli hat sich Wontorra vorgenommen, "komplett frei" zu machen und in dieser Zeit auch nicht erreichbar zu sein. "Ich habe mir fest vorgenommen, wirklich mal abzuschalten", verspricht sie.

Ihre wohl letzte längere Auszeit liegt einige Monate zurück. Vor dem Jahreswechsel verabschiedete sich Wontorra . Im November hatte die Tochter von Jörg Wontorra (76) im Rahmen eines Red-Carpet-Auftritts in Berlin , dass sie sich schon sehr bald "einen kleinen Lebenstraum" erfüllen wird. "Ich muss Weihnachten so ein bisschen vorfeiern, weil ich dieses Jahr über Weihnachten [und] Silvester im Urlaub bin", erzählte sie. "Da bin ich glaube ich 21 Tage in der Antarktis auf dem Wasser unterwegs. Alleine, ganz mit mir alleine - ein bisschen Me-Time."