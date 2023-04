Laura Papendick: Monica Lierhaus hat ihr den "Weg geebnet"

Vor dem TV-Comeback von Monica Lierhaus am heutigen Donnerstagabend zeigt sich RTL-Moderatorin Laura Papendick aufgeregt. Kein Fußballer-Interview sei für so so besonders, wie das Gespräch mit ihrer Kollegin.

13. April 2023 - 17:07 Uhr | (lau/spot)

Laura Papendick (l.) spricht am heutigen Donnerstagabend bei RTL mit Monica Lierhaus. © RTL/Stefan Gregorowius/imago images/Fotostand

Am heutigen Donnerstagabend wird die beliebte Sport-Moderatorin Monica Lierhaus (52) bei RTL ihr TV-Comeback geben. Vor dem Europa-League-Viertelfinale zwischen Bayer Leverkusen und Union Sant-Gilloise (ab 20:15 Uhr bei RTL sowie im Stream bei RTL+) spricht Moderatorin Laura Papendick (34) mit Lierhaus über ihre künftigen Projekte beim Kölner Privatsender. , dass sie sich auf das bevorstehende Gespräch freuen würde, und bezeichnete Lierhaus als Wegbereiterin ihrer Moderatorinnen-Generation. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Laura Papendick: "Kein Fußballer-Interview so besonders" "Man kann mir gefühlt jeden Fußballer zum Interview hinstellen, das ist für mich nicht so besonders wie bei einer Monica Lierhaus", erklärte die 34-Jährige, um hinzuzufügen: "Ich bin nicht nervös, aber es ist auf jeden Fall eine positive Anspannung da." Aus ihrer Bewunderung für ihre Gesprächspartnerin machte die RTL-Moderatorin keinen Hehl: "Jeder wusste, dass sie ihren Job perfekt macht. Sie hat gezeigt, dass Frauen den Job genauso gut wie Männer können, weil sie immer perfekt vorbereitet und nie überfordert wirkte." Daher habe die ehemalige "Sportschau"-Moderatorin anderen Frauen "als Vorreiterin den Weg geebnet". Die künftigen Tätigkeiten von Monica Lierhaus bei RTL Für den Sender RTL wird Lierhaus im Juni von den Special Olympics in Berlin berichten. Neben Sportmoderationen bei "RTL Aktuell" soll die 52-Jährige für verschiedene Nachrichten- und Magazinformate die Athleten und Athletinnen begleiten. Außerdem soll sie im Juni gemeinsam mit ihrem Kollegen Florian König (55) als Reporterin von einem DFB-Länderspiel berichten. Zudem seien weitere Einsätze bei Live-Sportereignissen geplant. Auch für die Sendung "Punkt 12" soll die Moderatorin im Einsatz sein und Helden des Alltags begleiten.