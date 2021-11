Laura Osswald : Trennung von Ehemann Krishan Weber - das ist der Grund

Laura Osswald und ihr Ehemann haben sich nach zehn Jahren Beziehung getrennt. "Ich freue mich auf ein neues Kapitel in meinem Leben", sagte die Schauspielerin "Bunte".

Ehe-Aus bei Laura Osswald (39): "Mein Mann und ich haben uns nach zehn schönen Jahren freundschaftlich getrennt", sagte die Schauspielerin dem Magazin "Bunte". Verheiratet war das Paar seit 2014, im September 2016 kam die gemeinsame Tochter zur Welt. "Ich freue mich auf ein neues Kapitel in meinem Leben", erklärte die 39-Jährige weiter.

Die Familie hatte "wegen seines Jobs" zwischenzeitlich in Washington D.C. gelebt, wie der TV-Star 2020 im Interview mit spot on news sagte. Bekannt wurde Laura Osswald durch die Telenovela "Verliebt in Berlin". Von 2008 bis 2011 spielte sie in der Serie "Doctor's Diary" die Rolle der "Gabi Kragenow". 2020 war sie unter anderem in der Jubiläumsfolge von "Heldt" zu sehen und veröffentlichte ihr Buch "Meal Prep für Mamis".