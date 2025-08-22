Laura Maria Rypa gratuliert Sohn Amelio zum 1. Geburtstag

Laura Maria Rypa feiert Sohn Amelios ersten Geburtstag - mitten im Trennungsdrama mit Pietro Lombardi. Auf Instagram widmet sie ihm liebevolle Worte.

Der erste Geburtstag ihres zweiten Sohnes Amelio fällt mitten in die Trennungsschlagzeilen um Laura Maria Rypa (29) und Pietro Lombardi (33). Während es auf dem Instagram-Account des einstigen "DSDS"-Gewinners weiter ruhig bleibt, richtet Rypa liebevolle Worte an ihren Sohn.

"Du bist ein Geschenk für uns alle"

"Alles Liebe und Gute zum Geburtstag, mein Schatz", "Wir alle lieben dich über alles und sind so unendlich stolz auf dich. Möge dein neues Lebensjahr dir Freude, Glück, Gesundheit und viele wunderschöne Momente schenken." Dazu postet sie zwei Fotos: Auf einem kuschelt sie mit Amelio und seinem älteren Bruder Leano, der im Januar 2023 geboren wurde. Auf dem zweiten ist das Geburtstagskind allein zu sehen, umgeben von Luftballons.

"Du bist ein Geschenk für uns alle - einzigartig, wertvoll und wundervoll. Egal, wohin dein Weg dich führt, vergiss nie: Du bist von ganzem Herzen geliebt", schreibt sie weiter.

"Entschieden, getrennte Wege zu gehen"

Am Wochenende hatte Rypa überraschend die Trennung von Lombardi öffentlich gemacht. "Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben. Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen", erklärte sie in einer Instagram-Story.

"Aus Respekt gegenüber unseren Kindern möchten wir zu dieser Entscheidung nichts weiter öffentlich sagen. Für uns ist es wichtig, diesen Schritt in Ruhe und im Privaten zu gehen", hieß es weiter. Lombardi äußerte sich bisher nicht zu der Trennung.

Auf Pietro Lombardis Account bleibt es still

Vor wenigen Tagen bedankte sich Rypa in einer weiteren Story für das Verständnis ihrer Follower, das ihr "wirklich viel" bedeute. "Auch wenn privat gerade einiges anders ist, weiß ich, dass der Alltag weitergeht. Ich habe Verantwortung für meine Kinder, meine Hunde und natürlich auch für meine Arbeit." Nach und nach wolle sie wieder in ihre Routine zurückfinden. "Danke, dass ihr mich auf diesem Weg begleitet und unterstützt", schrieb sie dazu und setzte ein rotes Herz.

soll sich Lombardi nach der Trennung in seine Heimatstadt Karlsruhe zurückgezogen haben, wo Familie und Freunde leben. Am Freitag wurde er in Düsseldorf beim Einkaufen gesichtet, wie mehrere Medien berichten.