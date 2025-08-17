Laura Maria Rypa gibt Trennung von Pietro Lombardi bekannt

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa haben sich offenbar getrennt. Das teilte die Influencerin am Sonntagnachmittag mit einem Statement auf Instagram mit.

Ein Jahr nach der Geburt ihres zweiten gemeinsamen Kindes ist bei Laura Maria Rypa (29) und "DSDS"-Star Pietro Lombardi (33) offenbar alles aus. Rypa verkündete am 17. August überraschend ihre Trennung von dem Sänger und Vater ihrer Kinder.

"Unterschiedliche Wege" eingeschlagen

In ihrer Instagram-Story teilte die 29-Jährige ein kurzes Statement, in dem es zu den Gründen für die Trennung heißt: "Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben. Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen."

Zudem bittet sie: "Aus Respekt gegenüber unseren Kindern möchten wir zu dieser Entscheidung nichts weiter öffentlich sagen. Für uns ist es wichtig, diesen Schritt in Ruhe und im Privaten zu gehen. Vielen Dank für euer Verständnis."

Lombardi teilte das Statement bisher nicht mit seinen rund zwei Millionen Instagram-Followern.

Sie haben zwei gemeinsame Kinder

Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi waren seit 2022 verlobt und haben zwei gemeinsame Söhne, die im Januar 2023 und August 2024 zur Welt kamen. Aus seiner Ehe mit Sarah Engels hat Lombardi zudem noch den 2015 geborenen Sohn Alessio. Die beiden trennten sich 2016.