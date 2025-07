Laura Karasek über berühmten Vater: "Auf dem Boden gewälzt und geweint"

Laura Karasek ist als Autorin und TV-Moderatorin bekannt, zuvor arbeitete sie erfolgreich als Anwältin. Im AZ-Interview spricht die 43-Jährige nun offen über die Streitkultur ihrer Eltern, Tipps für eine glückliche Ehe und die kreativen Ambitionen ihrer Zwillinge.

Dominic Briggs und Laura Karasek sind seit 2013 verheiratet und leben mit Sohn und Tochter in Frankfurt am Main.

Für Laura Karasek (43) hätte der Wechsel in die Medienbranche wohl kaum besser laufen können. Die Tochter des Literaturkritikers Hellmuth Karasek (†81) entschied sich vor einigen Jahren dafür, ihre erfolgreiche Anwaltskarriere zu beenden und als Autorin und Moderatorin durchzustarten. Anlässlich eines neuen Podcast-Projektes steht Laura Karasek der AZ nun Rede und Antwort – und plaudert offen über hartnäckige Vorurteile, die Streitkultur im Elternhaus und ihre glückliche Ehe.

Laura Karasek über Vorurteile: "Es ist ein schmaler Grat"

Laura Karasek ist gebildet, talentiert und steht zu ihrer Weiblichkeit. Dass Menschen sie zunächst in eine Schublade stecken wollen, ist für die Moderatorin kein Neuland, wie sie der AZ verrät: "Es [ist] das Schönste, unterschätzt zu werden und die Leute dann zu überraschen. Das ist doch viel besser, als überschätzt zu werden! Es wäre doch schrecklich, andere zu enttäuschen, weil die sich mehr von einem erhofft hatten. Dann werde ich lieber zuerst für eine Dumpfbacke gehalten und kann dann das Gegenteil beweisen."

Über bestimmte Vorurteile kann Laura Karasek sowieso nur schmunzeln: "Ich habe es schon mal gesagt: 'Ein Glitzerrock und ein Minikleid töten keine Gehirnzellen.' Es ist lächerlich zu denken, dass jede Frau, die sich auch mal gerne aufbrezelt, direkt eine Hohlfritte sein muss. Und es ist ein schmaler Grat: Wenn man sich nicht aufbrezelt, sagen die Leute, man ließe sich gehen. Und wenn man sich aufdonnert, ist man eine Tussi oder Barbie. Was soll man denn machen, wenn eh alles falsch ist?"

Laura Karasek über berühmten Vater: "Auf dem Boden gewälzt und geweint"

Im September 2025 jährt sich der Tod von Hellmuth Karasek zum zehnten Mal. Der Literaturkritiker war unter anderem für die ZDF-Sendung "Das Literarische Quartett" bekannt. Mit der AZ redet seine Tochter ganz offen über ihre Trauerbewältigung: "Es hat mir sehr geholfen, viel darüber zu sprechen und die Traurigkeit zuzulassen. Ich bin mit meinem Vater immer in die Oper gegangen und höre bis heute gerne klassische Musik. Manchmal habe ich Arien laut abgespielt und mich auf dem Boden gewälzt und einfach nur geweint."

Doch Laura Karasek trägt vor allem viel Dankbarkeit in sich: "Natürlich fehlt er mir jeden Tag und ich frage mich, was er wohl zu allem sagen würde, was ich jetzt mache. Er hat meine Kinder auch nur einmal gesehen, als sie frisch auf der Welt waren, denn kurze Zeit später ist er gestorben. Wie wäre er wohl als Opa gewesen? [...] Aber man kann sich einfach nur liebevoll erinnern und sich immer wieder sagen: Toll, dass ich ihn wenigstens 33 Jahre lang in meinem Leben hatte."

Laura Karasek ist die Tochter des Literaturkritikerpaares Hellmuth Karasek (l.) und Armgard Seegers. © imago/Breuel-Bild

Laura Karasek gesteht: "Streite mich tatsächlich gerne"

Seit 2013 ist Laura Karasek mit dem Start-up-Investor Dominic Briggs verheiratet, 2015 wurden sie Eltern von Zwillingen. In der AZ erklärt die schöne 43-Jährige: "Meine Eltern sind immer ein Vorbild gewesen für alle meine zwischenmenschlichen Beziehungen. Denn die beiden haben eine sehr tolle Ehe auf Augenhöhe geführt: Beide in der Kulturbranche tätig, beide interessiert und lebhaft – aber bei uns konnte es durchaus auch mal laut zugehen. Ich streite mich tatsächlich gerne mit Menschen, denn wir hatten eine gewisse Streitkultur zu Hause. Ich bin mir sicher, das war für die Männer nicht immer nur einfach mit mir (lacht)."

Ob sie Tipps für eine glückliche Ehe parat habe? Dazu meint Laura Karasek in der AZ: "Über sich selbst lachen können, sich nie langweilen mit dem anderen, sich gegenseitig alles gönnen, keinen Wettkampf aus einer Beziehung machen, nicht aufrechnen, sich Freiheiten geben und dem anderen nichts neiden."

Promi-Status von Laura Karasek: "Für Kinder spielt das keine Rolle"

Laura Karasek kommt in der AZ auch auf ihre Kinder zu sprechen. Ob diese von der TV-Bekanntheit ihrer Mutter wissen? "Ich glaube, für Kinder spielt das eigentlich keine Rolle – ich bin halt die Mama! Für mich hat das als Kind bei meinem Vater auch keine Rolle gespielt, denn ich habe das damals gar nicht so richtig begriffen. Aber es ist süß, dass meine Kinder auch sehr kreativ sind, selber schon Geschichten schreiben und Theater spielen."

Sollten ihre 2015 geborenen Zwillinge selbst eines Tages in der Unterhaltungsbranche durchstarten wollen, meint Laura Karasek dazu: "Ich würde immer sagen: 'Probiert alles aus, seid mutig, traut euch was, versucht, die Menschen zu berühren und zu unterhalten.' Denn etwas Schöneres gibt es kaum! Man könnte sicher etwas Sinnvolleres machen, wenn man zum Beispiel Arzt wird oder Pflegekraft, das wäre auch toll. Aber ich unterstütze meine Kinder bei allem, was sie machen möchten."

Laura Karasek gesteht: "Wirklich der uncoolste Mensch der Welt"

Seit dem 30. Juni 2025 ist Laura Karasek im True-Crime-Podcast "Ermittlungen im Detail" auf Audible zu hören. Darin erzählt die studierte Juristin echte Mordfälle nach – und fokussiert sich dabei vor allem auf die Aufklärungsarbeit der Ermittler. Die Anfrage hat sie gleich freudig angenommen: "Ich fand dieses Podcast-Projekt einfach besonders toll, weil es sich nicht auf die Täter, den Voyeurismus und die Grausamkeit der Taten konzentriert, sondern auf die unglaubliche Arbeit der Ermittlung und Spurensuche."

Sie gesteht aber, trotz großer Faszination für die Thematik weiterhin den Ausgleich mit Unterhaltungsfernsehen und Liebesromanen zu brauchen: "Für ausschließlich True Crime bin ich zu empfindsam, sensibel und emotional. Das denkt man vielleicht gar nicht, weil ich angeblich taff oder cool wirke, aber ich bin, was das betrifft, wirklich der uncoolste Mensch der Welt. Ich nehme mir einfach alles zu Herzen!" Aus diesem Grund habe sie sich vor vielen Jahren sogar gegen eine Karriere als Staatsanwältin entschieden.