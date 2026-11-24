Jetzt sprechen die Eltern von Biathletin und Bergsportlerin Laura Dahlmeier. Die Bayerin starb im Juli 2025 in den Bergen Pakistans. Ein neuer Dokumentarfilm erzählt das bewegte Leben der tödlich verunglückten Sportlerin. Sie wurde nur 31 Jahre alt.

Es war ein Todesfall, der in Deutschland unzählige Menschen tief bewegt hat: Im Juli 2025 starb die ehemalige Biathletin und Bergsportlerin Laura Dahlmeier am Laila Peak in Pakistan bei einem Unfall. Nun erinnern Angehörige und Weggefährten in einem neuen ZDF-Dokumentarfilm an die Ausnahmesportlerin.

Susi Dahlmeier über Tochter Laura: "Dass die Leute nicht allzu lange trauern"

"Sie hat sich gewünscht, dass die Leute nicht allzu lange trauern. Dass man das einfach nicht vergisst, wie oft man es schön und lustig gehabt hat und dass man das in Erinnerung behält", wird Dahlmeiers Mutter Susi in einer Pressemitteilung zu dem Film zitiert.

"Der Gipfel zählte eigentlich gar nichts"

Auch Dahlmeiers Vater Andreas kommt zu Wort: "Immer weitermachen! Das hat sie uns auch oft beigebracht, auch wir müssen weitermachen. Sie würde nicht glücklich sein, wenn wir nur Trübsal blasen oder wir daran zerbrechen würden. Weitermachen!" Und der Extrembergsteiger Thomas Huber sagt über Dahlmeier: "Sie war zielstrebig, aber der Gipfel zählte eigentlich gar nichts. Wichtig war, ein tolles Erlebnis am Berg zu haben und am Ende wieder zurückzukommen."

"Teils nie gezeigtes Bewegtbildmaterial": Doku über Dahlmeier will "kein Trauerstück" sein

"LAURA - Die Welt der Laura Dahlmeier" ist ab Samstag, 2. Januar 2027, im ZDF-Streaming-Portal abrufbar und wird am Dienstag, 19. Januar 2027, 20.15 Uhr, im ZDF ausgestrahlt. Der Film sei "kein Trauerstück", heißt es vom Sender, sondern feiere "ein Leben, das randvoll und selbstbestimmt gelebt wurde". Zu sehen sei "umfangreiches, teils nie gezeigtes Bewegtbildmaterial", das auch Dahlmeier selbst zu Wort kommen lasse. "Es zeigt Rennen und Triumphe, Momente hinter den Kulissen, private Aufnahmen und spektakuläre Bilder aus den Bergen."

"Laura Dahlmeier gehörte als Fachexpertin fast sechs Jahre lang zur ZDF-Familie und hat mit ihrem Engagement, ihrem Wissen und ihrer Leidenschaft für den Sport die ZDF-Wintersport-Berichterstattung bereichert", erklärt ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten zu dem neuen Film. "Sie war eine beliebte und anerkannte Stimme, die den Zuschauerinnen und Zuschauern des ZDF den Biathlonsport kenntnisreich und authentisch nahegebracht hat. Mehr als ein Jahr nach ihrem tragischen Tod in den pakistanischen Bergen erzählt das ZDF nun in einer Dokumentation das Leben einer Ausnahmeathletin, die auch abseits des Profisports immer neue Wege ging."

Eine der erfolgreichsten deutschen Biathletinnen

Laura Dahlmeier war eine der erfolgreichsten deutschen Biathletinnen. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang gewann sie Gold im Sprint und in der Verfolgung sowie Bronze im Einzel. Insgesamt wurde sie siebenmal Weltmeisterin und gewann 33 Weltcuprennen. Im Mai 2019 beendete sie überraschend im Alter von nur 25 Jahren ihre Karriere.

Anschließend arbeitete Dahlmeier unter anderem als Biathlon-Expertin für das ZDF und widmete sich zunehmend ihrer Leidenschaft für das Bergsteigen. Am 28. Juli 2025 wurde sie beim Abstieg vom Laila Peak im pakistanischen Karakorum-Gebirge auf etwa 5.700 Metern Höhe von einem Steinschlag getroffen und tödlich verletzt. Sie wurde 31 Jahre alt.