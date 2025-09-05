Larissa Kerner: Nenas Tochter trauert um ihren Vater Benedict Freitag

Der Schweizer Schauspieler Benedict Freitag ist im Alter von 72 Jahren verstorben. Seine Tochter Larissa Kerner, die aus der Beziehung mit Sängerin Nena stammt, gab die traurige Nachricht in den sozialen Medien bekannt.

Der Schweizer Theater- und Filmschauspieler Benedict Freitag ist bereits am 15. August im Alter von 72 Jahren verstorben. Seine Tochter Larissa Kerner (35) verkündete die traurige Nachricht drei Wochen später , der tiefe Einblicke in ihre Trauer gewährt.

"Unser Papa, Benedict Franz Freitag, ist am Freitag, dem 15. August, weitergereist", schreibt die Musikerin zu einer Bilderreihe mit alten Aufnahmen ihres Vaters. In dem emotionalen Beitrag stellt sie sich die philosophische Frage: "Sind die eigenen Eltern nicht unsterblich?" Die Tochter der Sängerin Nena (65, bürgerlich Gabriele Susanne Kerner) beschreibt ihre Gefühlswelt mit bemerkenswerten Worten: "Der Schmerz, die Trauer und das Loslassen kommen in Wellen, wie Wehen. In den Pausen wird viel gelacht und es gibt eine Menge zu tun."

Larissa Kerner erinnert sich liebevoll an gemeinsame Erlebnisse: "Ich denke an die wunderschönen gemeinsamen Reisen - mit und ohne Motorrad -, an die Theaterabende, an wunderschöne Geschichten und Lieder, die du uns vorgesungen hast, und an das weltbeste Essen." Besonders das Kochen scheint eine Leidenschaft ihres Vaters gewesen zu sein: "Ich kenne keinen Menschen, der sich nicht vor deinem Essen niedergekniet hat."

Doch Larissa verschweigt auch die schwierigen Seiten nicht: "Natürlich warst du auch schwierig, und ich durfte mich an dir reiben und lernen, meine Grenzen zu setzen." In poetischen Worten findet sie Trost: "Ich schaue in den Sternenhimmel und fühle deine Größe, und ich fühle deine Umarmung in den Sonnenstrahlen. Du bist jetzt überall." Mit den englischen Worten "Shine it on, Daddy - I love you" beendet sie ihren bewegenden Nachruf.

Von 1987 bis 1992 mit Nena liiert

Benedict Freitag war von 1987 bis 1992 mit der deutschen Sängerin Nena zusammen. Aus dieser Beziehung gingen drei Kinder hervor: die Zwillinge Larissa und Sakias (beide 35) sowie ihr erstgeborener Sohn Christopher (1988-1989). Tragischerweise verstarb Christopher bereits im Alter von elf Monaten an den Folgen von Sauerstoffmangel bei der Geburt.

Nena selbst hat sich bisher nicht öffentlich zum Tod ihres Ex-Partners geäußert. Zeitgleich mit Larissas Instagram-Post von sich aus dem Jahr 1989 - einer Zeit, in der sie mit Benedict Freitag zusammen war. Nach der Trennung von Benedict Freitag fand Nena mit Philipp Palm einen neuen Partner, mit dem sie zwei weitere Kinder hat: Samuel (30) und Simeon (28).

Benedict Freitag begann seine Schauspielkarriere 1980 und etablierte sich schnell in der deutschsprachigen Theater- und Filmlandschaft. Er wirkte in zahlreichen Produktionen mit, darunter auch in der beliebten Krimireihe "Tatort". Seine internationale Erfahrung sammelte er durch Aufenthalte in den USA, Kanada und den Niederlanden, wo er ebenfalls künstlerisch tätig war.