Lara Joy Körners Sohn stirbt in der Isar: Kollegin sammelt Geld – so viele haben schon gespendet

Der 19-jährige Sohn von TV-Star Lara Joy Körner wurde am Samstag tot aus der Isar geborgen. Eine Kollegin will der Schauspielerin nun Rückhalt geben – und setzt dabei auf die Hilfe ihrer Mitmenschen. Das Spendenziel wurde nun um 3.000 Euro erhöht.

Der Tod von Remo Aimé Pollert (†19) bewegt nicht nur Familie und Freunde. Auch andere zeigen sich tief betroffen von dem tragischen Unglück. Einige wollen der Mutter des Verstorbenen, Schauspielerin Lara Joy Körner (47), unterstützen. Seit Tagen gibt es sogar einen Spendenaufruf im Netz.

Tod von Remo Aimé Pollert: Kollegin bittet um Spenden für Mutter Lara Joy Körner

Die Spendenkampagne auf der Crowdfunding-Plattform wurde von Agneta Lansing ins Leben gerufen. Sie arbeitet als Heilpraktikerin für Psychotherapie und ist somit eine Kollegin von Lara Joy Körner, die nicht nur als Schauspielerin, sondern ebenfalls im Bereich der Psychotherapie tätig ist.

"Bitte unterstützt, um die Kosten für Laras Arbeitsausfall zu finanzieren"

Zu der Spendenkampagne schreibt Lansing: "Ihr Lieben, am Samstag hat Remo seine Flügel ausgebreitet und ist vorausgegangen. Der Schock sitzt noch in uns. Es scheint unbegreiflich. Lara, David, Glenn und Neo haben ihren Sohn und geliebten Bruder verloren. Darf ich Euch bitten, Lara finanziell zu unterstützen? Bitte unterstützt, um die Kosten für Laras Arbeitsausfall zu finanzieren. Eure Spende wird Lara und den Kindern etwas Ruhe und Raum geben, diesen bitteren Verlust langsam zu akzeptieren und die Lebenskraft wieder zu finden. Danke für euren Support."

Bis vergangenen Mittwoch setzte Agneta Lansing ein Spendenziel von 22.000 Euro an. Und tatsächlich war die Bereitschaft groß. Mit 73 Spendern kamen 17.300 Euro zusammen (Stand: 13. Mai, 15.30 Uhr). Fast 80 Prozent des Spendenziels waren damit bereits erreicht. Denn: Im Durchschnitt wurden rund 237 Euro pro Spende gegeben.

Hohe Spendenbereitschaft: Spendenziel auf 25.000 Euro erhöht

Am Mittwochabend erhöhte die Organisatorin dann das Spendenziel um 3.000 Euro auf 25.000 Euro. Die Betroffenheit und die Hilfsbereitschaft sind groß, um Lara Joy Körners Familie zu unterstützen. Das Spendenkonto zeigt nun 21.354 Euro an (Stand: 15. Mai, 7.30 Uhr). 144 Spendern sei Dank.

Promi-Sohn in der Isar gestorben: Tod offenbar kein Gewaltdelikt

Remo Aimé Pollerts Tod war offenbar kein Gewaltdelikt, wie die AZ berichtete. Bislang wird davon ausgegangen, dass es sich um ein Unglück und einen Unfall handelt, infolgedessen der 19-Jährige ertrunken ist.

Die Einsatzkräfte fanden Pollerts Leiche mittig unter der Ludwigsbrücke unter Wasser liegend "mit sicheren Todeszeichen auf". Mit einer Drehleiter wurde der Tote am Samstagvormittag aus der Isar geborgen. © Feuerwehr München

Die Staatsanwaltschaft München I ordnete eine Obduktion der Leiche an, die bereits abgeschlossen ist. Die Ergebnisse werden jedoch nicht mit der Öffentlichkeit geteilt. Die toxikologischen Untersuchungen laufen noch.