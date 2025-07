Lana Del Rey zeigt seltene Bilder ihrer Ehe

Lana Del Rey gewährt ihren Fans einen seltenen Einblick in ihr Eheleben mit Jeremy Dufrene. Auf Instagram zeigt die Sängerin intime Momente - vom gemeinsamen Kuscheln bis zu nächtlichen Bootsfahrten.

Kein Anzeichen von "Summertime Sadness" bei Lana Del Rey (40). Die Sängerin gewährt ihren Fans derzeit einen ungewöhnlich privaten Einblick in ihr Eheleben mit Jeremy Dufrene. vom 17. Juli teilte die Musikerin eine Sammlung intimer Momente aus ihrer Tourpause, die zeigen, wie die beiden ihre gemeinsame Zeit verbringen.

Die Aufnahmen zeigen Del Rey beim Tanzen auf einem Boot, beim Kuscheln mit ihrem Ehemann und bei ungezwungenen Momenten mit geliebten Menschen. Die "Diet Mountain Dew"-Interpretin posierte auch für einige Selfies und teilte einen Clip von einem nächtlichen Bootsabenteuer mit ihrem Mann, der als Alligator-Tourguide arbeitet.

Romantische Liebesgeschichte in Louisiana

Del Rey und Dufrene hatten sich im vergangenen September in Louisiana das Jawort gegeben - und zwar an dem Bayou, wo Dufrene seine Sumpfboot-Touren in Des Allemandes durchführt. "Das ist der Ort, wo sie sich zum ersten Mal begegnet sind. Es ist ein besonderer Platz für sie", erklärte über die Bedeutung der Hochzeitslocation.

"Es war eine wunderschöne, entspannte und familienorientierte Hochzeit. Der Fokus lag nur auf ihrer Liebesgeschichte", berichtete die Quelle weiter. Das Paar hatte sich "ursprünglich vor ein paar Jahren zum ersten Mal getroffen und dann früher in diesem Jahr wieder Kontakt aufgenommen".

Wirbelwind-Romanze mit dem richtigen Mann

"Es war eine Art Wirbelwind-Romanze, aber Lanas enge Freunde hofften, dass sie heiraten würde. Jeremy ist anders als die Männer, die Lana in der Unterhaltungswelt trifft. Er ist ein großartiger Kerl", so die Quelle. Dufrene wird als "charmant und charismatisch auf eine südländische Art" beschrieben, der ein "Gentleman" ist und Del Rey "wirklich gut behandelt".

Wenige Wochen vor den aktuellen Einblicken hatte Del Rey bereits ihren 40. Geburtstag auf Instagram gefeiert. "Nur ein paar Schwiegereltern und ein Baby", schrieb sie unter ein Bild, auf dem sie zwei Kuchen hält und von ihren Liebsten umgeben ist. "Danke, dass du deinen Geburtstag mit mir teilst, Krebs-Königin Phoenix", fügte sie hinzu und bezog sich auf ihr Sternzeichen.

Tourleben nach der Hochzeit

Die aktuelle Pause zwischen ihren Konzerten nutzt Del Rey offenbar. Im Sommer war die Musikerin auf Tour durch Großbritannien unterwegs, mit Stopps in Cardiff, Glasgow, Liverpool, Dublin und London. Als nächstes steht für Del Rey ein Auftritt in Saint Charles, Missouri, beim Hinterland Music Festival am 3. August an.