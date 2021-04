Lady Gaga spaziert im Brautkleid durch Rom

Lady Gaga zieht in Rom alle Blicke auf sich. Für den Krimithriller "House of Gucci" wurde sie jüngst zur Braut.

Lady Gaga am Set des Films "House of Gucci".

Wenn Lady Gaga (35, ) durch Rom spaziert, ist das allein schon ein Blickfang. Trägt sie dabei noch ein Brautkleid, ist der Hingucker perfekt. So geschehen am Donnerstag vor der Kirche Santa Maria im Stadtteil Campitelli, wo die Sängerin und Schauspielerin derzeit mit den Dreharbeiten zu dem biografischen Krimithriller "House of Gucci" beschäftigt ist.

Die "Schwarze Witwe" ganz in Weiß

In dem weißen Kleid mit langen Spitzenärmeln stach die 35-Jährige aus der Masse heraus. Ein Schleier sowie eine aufwendige Hochsteckfrisur rundeten den eleganten Brautlook ab. Wer am Altar auf die Schauspielerin wartete? Ihr Film-Gatte Adam Driver (37, ).

Das Drama von Ridley Scott (83) dokumentiert die 1973 geschlossene Ehe von Patrizia Reggiani (72) und Maurizio Gucci (1948-1995), dem Erben des berühmten italienischen Modeimperiums, sowie die Scheidung und das anschließende Familiendrama. Reggiani wurde wegen des Auftrags zum Mord an ihrem Ex-Mann zunächst zu 29 Jahren Gefängnis verurteilt. Später wurde die Haftstrafe auf 26 Jahre verkürzt und Reggiani kam wegen guter Führung 2016 nach 18 Jahren wieder frei. Seither trägt die Zweifach-Mutter den Beinamen "Schwarze Witwe".

Die Dreharbeiten zu "House of Gucci" laufen seit Februar dieses Jahres. Den Darstellern und der Crew scheint ein straffes Programm bevorzustehen, denn in den USA soll der Film bereits 24. November 2021 starten. Ein Erscheinungstermin für Deutschland ist noch nicht bekannt.