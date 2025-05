Kylie Jenner und Timothée Chalamet im Partnerlook bei Knicks

Kein Sex, solange die Knicks nicht gewinnen? Nach einer Date-Night mit Timothée Chalamet beim Spiel der New Yorker Basketballer hat Kylie Jenner ein vielsagendes TikTok-Video gepostet und ihrem Freund einen kleinen Seitenhieb verpasst.

Kylie Jenner (27) und Timothée Chalamet (29) haben am Donnerstagabend erneut ein Basketballspiel zwischen den New York Knicks und den Indiana Pacers im Madison Square Garden besucht und dabei für ein modisches Highlight gesorgt.

Hand in Hand und farblich aufeinander abgestimmt betraten die beiden den Court und nahmen in der ersten Reihe Platz: Jenner trug eine orangefarbene Lederjacke mit weißem Kragen und Reißverschlüssen, darunter ein weißes Crop-Top und eine schwarze Lederhose. Chalamet, der bekennender Knicks-Fan ist, wählte eine orange-blaue Bomberjacke, kombiniert mit schwarzem Tanktop, dunklen Jeans und einer silbernen Kette.

Das Paar war in bester Gesellschaft: Neben ihnen saßen Schauspieler Miles Teller und dessen Ehefrau Keleigh sowie Comedian Ben Stiller, der später zusammen mit Chalamet begeistert aufsprang, als das Spiel Fahrt aufnahm. Bereits bei einem Spiel am 10. Mai wurden Chalamet und Stiller gemeinsam gesichtet - seine Basketball-Leidenschaft ist also kein Geheimnis.

"Kein Sex, wenn die Knicks nicht gewinnen": Kylie Jenner teilt mit Humor gegen Timothée Chalamet aus

Für einen viralen Moment sorgte Kylie Jenner aber vor allem nach dem Spiel, , mit dem sie ihren Partner offenbar mit einem Augenzwinkern einen kleinen Seitenhieb geben wollte. Die 27-Jährige teilte einen älteren Clip aus "Sex and the City", in dem Carrie Bradshaw fragt: "Seit wann kümmern wir uns um Basketball?", gefolgt von Samantha Jones' legendärer Antwort: "Don ist besessen davon. Ich habe keinen Sex, solange die Knicks nicht gewinnen." Bleibt nur zu hoffen, dass die Knicks weiter auf Erfolgskurs bleiben - sonst wird es laut Samantha Jones noch eine sexlose Playoff-Zeit ...

Jenner und Chalamet sind seit 2023 ein Paar. Nachdem sie ihre Beziehung zunächst mehrere Monate geheim gehalten hatten, gab es in den vergangenen Monaten immer mehr gemeinsame Auftritte. So begleitete Jenner ihren Freund unter anderem zu den Oscars und zuletzt auch mehrmals zu Basketball-Spielen.