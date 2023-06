Kylie Jenner feiert Vorschul-Abschluss ihrer Tochter

Mit einem süßen Mutter-Tochter-Foto hat Kylie Jenner verkündet, dass ihre fünfjährige Tochter Stormi die freiwillige Vorschule beendet hat. Dazu gratulierten auch einige Stars.

Kylie Jenner (25) ist stolz: Ihre Tochter Stormi (5) hat die freiwillige Vorschule erfolgreich beendet. Das verkündete sie ihren 393 Millionen Instagram-Followern mit einem Posting.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Abschlussfeier im Spitzenkleid

"Mein süßes Mädchen hat heute den Pre-Kindergarten abgeschlossen", schrieb die zweifache Mutter .

Darauf kniet sie neben ihrer Tochter und hält einen Rosenstrauß in der Hand. Das Foto ist offensichtlich am Rande einer Abschlussfeier entstanden. Der Pre-Kindergarten ist in den USA ein freiwilliges Vorschulprogramm für Kinder unter fünf Jahren, das bereits im Klassenzimmer stattfindet.

Die Gründerin von "Kylie Cosmetics" entschied sich an dem besonderen Tag für einen lässigen Business-Look. Sie kombinierte zu einem übergroßen schwarzen Blazer ein weißes T-Shirt und blaue Jeans. Stormi trug ein weißes Spitzenkleid und Pferdeschwanz. Den Post kommentierten auch einige Stars. Hailey Bieber (26) schrieb: "Erwachsenes Mädchen." Model Nicole Williams (35) hatte den gleichen Gedanken: "Oh, sie wird erwachsen."

Zwei Kinder mit Travis Scott

Kylie Jenner hat zusammen mit Rapper Travis Scott (32) neben Stormi noch Sohn Aire (1). Anfang des Jahres hieß es, dass sich das Paar nach fünf Jahren On-Off-Beziehung endgültig getrennt habe.