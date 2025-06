Kylie Jenner: Daran starb ihr Hairstylist Jesus Guerrero

Der frühe Tod von Starfriseur Jesus Guerrero erschütterte im Februar zahlreiche Prominente - allen voran Kylie Jenner. Wie nun aus einem Bericht hervorgeht, starb er an einer Lungenentzündung, die er sich aufgrund eines geschwächten Immunsystems zugezogen haben soll.

Die Todesursache des Starfriseurs Jesus Guerrero wurde bekannt gegeben. Der Hairstylist, der unter anderem mit Kylie Jenner (27) und Jennifer Lopez (55) zusammengearbeitet hatte, starb im Februar im Alter von nur 34 Jahren an einer schweren Lungenentzündung.

Er klagte über Unwohlsein

zufolge war Guerrero an der Pilzinfektion Kryptokokkose erkrankt. Sie wird laut des "Centers for Disease Control and Prevention eine Erkrankung durch das Einatmen von Sporen des in der Umwelt vorkommenden Pilzes verursacht. "Die Infektion kann verschiedene Körperteile befallen, führt aber in der Regel zu Infektionen der Lunge oder des Gehirns."

Als sekundäre Ursache wurde in dem Bericht auch das Acquired Immunodeficiency Syndrome (ACS) genannt: eine chronische Erkrankung, die zu einer Schwächung des Immunsystems führen kann. Die Todesursache wird in dem Bericht als natürlich angegeben. Guerrero sei "am Nachmittag des 21. Februar in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er sich über Unwohlsein beschwert hatte. Am nächsten Morgen wurde der Tod festgestellt".

Seine Familie hatte seinen Tod in den sozialen Medien bekannt gegeben. Seine jüngere Schwester schrieb auf einer , er sei "plötzlich und unerwartet" gestorben. Danach trauerten zahlreiche Prominente um den Hairstylisten. Denn die Liste seiner Klientinnen war lang: Guerrero war unter anderem für die Frisuren von Stars wie Katy Perry, Charli xcx, Dua Lipa und Jessica Alba verantwortlich.

Kylie Jenner widmete ihm rührende Zeilen

Besonders Kylie Jenner ging der Verlust nahe: zollte die 27-Jährige ihm mit emotionalen Worten Tribut. "Jesus war mehr als nur ein Freund - er war ein Licht in meinem Leben, eine Quelle für Lachen, Gemütlichkeit, Liebe und unerschütterlichen Support. Ich weiß nicht, wie ich das letzte Jahrzehnt ohne ihn an meiner Seite überstanden hätte. Er hatte die Fähigkeit, selbst die schwersten Tage leichter wirken zu lassen."

Jesus Guerreros wurde am 30. März in seiner Heimatstadt Houston beerdigt. Auch Kylie Jenner und Jennifer Lopez erwiesen ihm an diesem Tag die letzte Ehre.