Kylie Jenner begeistert in glamourösem Mugler-Kleid

Reality-TV-Star Kylie Jenner war der Hingucker auf dem roten Teppich einer Preisverleihung. Sie begeisterte in einem glamourösen Mugler-Kleid.

Reality-TV-Größe und Star-Influencerin Kylie Jenner (25) begeisterte am Montag auf dem roten Teppich der Preisverleihung "Council of Fashion Designers of America Awards" (CFDA Awards) in New York City. Sie präsentierte sich in einem bodenlangen, asymmetrisch geschnittenen, schwarzen One-Shoulder-Kleid mit transparentem Oberteil und hohem Beinschlitz, das ihre schlanke Taille betonte.

Ein Kleid aus dem Jahr 1999

Das Kleid stammt vom Anfang dieses Jahres verstorbenen französischen Modedesigner Thierry Mugler (1948-2022) aus dem Jahr 1999, wie Jenner mitteilte: "So eine wunderschöne Nacht bei den CFDA Fashion Awards im schönsten 1999 Thierry Mugler. Danke an das Mugler-Team, dass ich mir das Kleid für die Nacht ausleihen durfte. Es war ein Traum!!!!", schwärmte sie.

Zu der geschichtsträchtigen Robe kombinierte die US-Amerikanerin schwarze Stiletto-Pumps. An den Ohren funkelten silberne Kreolen. Das Make-up war mit Lippenstift und Lidschatten in dezenten Brauntönen eher klassisch gehalten. Die Haare hatte sie hochgesteckt und einige Strähnen in Wet-Look-Wellen in die Stirn frisiert.

Bei der Veranstaltung wurde Jenners Halbschwester Kim Kardashian (42) geehrt. Neben den beiden waren unter anderem auch Kendall Jenner, Khloé Kardashian, Kris Jenner, Cher, Gigi Hadid, Kerry Washington, Vera Wang, Vanessa Hudgens, Lenny Kravitz und Trevor Noah vor Ort.